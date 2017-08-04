«مطرب» در سالنی دیگر به کار خود ادامه می دهد/ عملی نشدن وعده ها

بهزاد فراهانی که نمایش «مطرب» را پیش از این در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه برده بود و در حال حاضر در پردیس تئاتر تهران روی صحنه برده است، درباره وضعیت اجرای عمومی این اثر و استقبال مخاطبان در این مجموعه تازه تأسیس تئاتری به خبرنگار مهر گفت: امروز جمعه ۱۳ مردادماه آخرین روز اجرای عمومی نمایش «مطرب» در پردیس تئاتر تهران است. استقبال مخاطبان به ویژه در روزهای پنجشنبه و جمعه از نمایش «مطرب» در این مجموعه تازه تأسیس تئاتری خوب بود.

وی درباره احتمال تمدید اجرای عمومی «مطرب» در پردیس تئاتر تهران، اظهار کرد: به فکر تمدید اجرای «مطرب» در پردیس تئاتر تهران نیستیم چون برخی شرایط برای اجرای در این مکان به ویژه به لحاظ آمد و شد اعضای گروه سخت است.

فراهانی تصریح کرد: پیش از اینکه ما اجرای عمومی «مطرب» را در پردیس تئاتر تهران شروع کنیم دوستان در شهرداری وعده داده بودند که چند بیلبورد را در سطح شهر تهران به تبلیغ این نمایش اختصاص می دهند و همچنین قول داده شد که تبلیغ این نمایش را در تلویزیون های شهری داشته باشیم ولی هیچکدام از این وعده ها عملی نشد.

این کارگردان و بازیگر با سابقه تئاتر درباره اینکه آیا نمایش «مطرب» را در مکان دیگری به صحنه خواهد برد یا نه، یادآور شد: از چند شهرستان پیشنهاد اجرا داریم که باید گروه در این زمینه تصمیم بگیرد. همچنین مذاکراتی با مجید جعفری برای اجرای نمایش «مطرب» در یکی از سالن های تئاتر آزاد نیز داشته ایم. احتمال این هم وجود دارد که در یکی از پردیس های مناطق شمالی تهران نیز این اثر را به صحنه ببریم. اجرایی شدن این شرایط منوط به تصمیم اعضای گروه است.

بازیگران نمایش «مطرب» بر اساس ورود به صحنه شقایق فراهانی، سانیا سالاری، وحید دهشکار، مسعود رحیم پور، فهیمه رحیم نیا، ابوالفضل شاه کرم، حمید صفایی، علی طاهری، نگین ابدالی، زهرا روشن ضمیر، علی بی غم، بهزاد فراهانی، مهسا اقبالی، سیاوش خادم حسینی، حسن یارلو، انسی رمضانی، حمید یعقوبیان، ملیکا رضی، محمد آقا محمدی و عبداِله احسانی هستند.

دیگر عوامل این اثر نمایشی نیز عبارتند از: دستیار کارگردان و برنامه ریز: فخری سلیمی، موسیقی: اشکان ماهری، بهنوش کاظمی، تارا رودگریان، طراح صحنه و سرپرست ساخت دکور: محسن میرزاخانی، ساخت دکور: محسن میرزاخانی، دانیال چاوشی، علیرضا خسروی، عباس احمدوند، طراح لباس: مقدی شامیریان، دستیاران لباس: عسل صابر وحید، دینا یوسف پور، دوخت لباس: حسین پناهی، طراح گریم: بهاره اسدی، طراح پوستر و بروشور: اردشیر رستمی، جواد آتشبار، عکاس: نادر بهرامی، منشی صحنه: الناز یوسفی، مدیر صحنه: حسن یارلو