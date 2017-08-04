مدال برنز یک بوکسور ایرانی قطعی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بوکس قهرمانی نوجوانان آسیا از روز چهارشنبه با حضور بیش از ۱۴۰ بوکسور در پرتوپرنسس فیلیپین آغاز شده است. امروز (جمعه) و در سومین روز این رقابتها حسین حاج آقابراری در وزن ۵۴ کیلوگرم مقابل «جی بوچائو» از کشور چین قرار گرفت و در پایان سه راند مبارزه این نماینده کشورمان بود که به پیروزی رسید.

حاج آقا براری با این پیروزی ضمن راهیابی به مرحله نیمه نهایی مدال برنز خود را قطعی کرد.همچنین از ساعاتی دیگرآرش امین ترابی در ۶۰ کیلوگرم با اریمبت از قزاقستان دیدار می کند.

تیم ایران با هفت بوکسور در رقابت های بوکس قهرمانی آسیا نوجوانان شرکت کرده است. وضعیت بوکسورهای کشورمان در این رقابت ها به شرح زیر است:

۴۶ کیلوگرم: مصطفی ریگی (از دور رقابتها کنار رفت)

۵۴ کیلوگرم: حسین حاج آقا براری *(ضمن راهیابی به مرحله نیمه نهایی مدال برنز خود را قطعی کرد)

۵۷ کیلوگرم: فرهاد مرادی (از دور رقابتها کنار رفت)

۶۰ کیلوگرم: آرش امین ترابی

۶۳ کیلوگرم: احسان آدای (از دور رقابتها کنار رفت)

۸۰ کیلوگرم: آرمین آذری (از دور رقابتها کنار رفت)

۸۰+کیلوگرم: علی سپهر (از دور رقابتها کنار رفت)

تیم بوکس نوجوانان ایران با هدایت غلامرضا کریمی و همایون امیری در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کرده است. علی دانشمند هم سرپرستی تیم را بر عهده دارد.