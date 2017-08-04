دوومیدانی کاران دختر وپسر کردستانی درمسابقات لیگ امیدخوش درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نخست رقابت های دو و میدانی لیگ امید پسران و دختران کشور ویژه دهه کرامت با شرکت ۱۷۰ ورزشکار طی دو روز در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد.

ورزشکاران شرکت کننده در مواد ۲۰۰ متر، ۸۰۰ متر، ۳۰۰ متر بامانع، پرش طول، پرش ارتفاع، پرتاب نیزه، پرتاب دیسک، ۱۰۰ متر بامانع و ۱۱۰ متر بامانع با هم به رقابت پرداختند.

تیم کردستان با پنج دو و میدانی کار دختر و پسر در مرحله نخست رقابت های دو و میدانی لیگ امید شرکت کرد و موفق شدند ۳ نشان طلا، نقره و برنز را کسب کنند.

گلابتون زارعی دونده سنندجی در ۱۰۰ متر بامانع با ثبت رکورد ۱۵.۵۶ ثانیه موفق شد رکورد ملی جوانان این ماده را که با زمان ۱۵.۶۵ ثانیه در اختیار سپیده توکلی بود جابجا کند.

میثم رشیدی ورزشکار بانه ای در ماده ۲۰۰ متر نشان نقره را بر گردن آویخت و سکوی دوم این مسابقات را با اقتدار فتح کرد و بشرا راموز دیگر دونده مریوانی در ماده ۳۰۰۰ متر بامانع مدال برنز را از آن خود کرد.

سیده ندا قریشی ورزشکار سنندجی نیز در ماده ۱۰۰ متر بامانع مقام چهارم این دوره از رقابت ها را کسب کرد.

هژیر فاطمی کرد و پرستو احمدی به عنوان مربی، تیم استان کردستان را در این رقابت ها هدایت و همراهی کردند.