۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی واحدهای صنعتی تخصیص یافت

ناصر فغفوری در گفتگو با خبرنگار مهر، از تخصیص ۲۷۰ تومان اعتبار از طرح بازسازی برای واحدهای تولیدی استان در راستای بالا بردن بهره وری و بهینه سازی این واحدها خبر داد و افزود: این میزان اعتبار علاوه بر۵۵۰ میلیارد تومان اعتبار طرح رونق واحدهای تولیدی استان در سال جاری است.

وی با اشاره به اینکه پارسال بیش از هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری در استان بوده است، گفت: دو طرح ذوب آهن البرز ناب آرش و سرجین بافت امسال به بهره برداری می رسد.

در حال حاضر ۲۷۲ معدن فعال و ۶۹ معدن غیرفعال در استان وجود دارد و کل معادن استان ۳۴۱ معدن و میزان اشتغال این معادن ۲۲۶۳ نفر است و ۱۷۲۱ میلیارد ریال نیز در حوزه معدن در دولت یازدهم سرمایه‌گذاری شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در ادامه با بیان اینکه ورود مباحث دانش‌بنیان به واحدهای تولیدی سال گذشته مقداری کمرنگ بوده است، ادامه داد: ورود مباحث دانش‌بنیان به چرخه تولید، ارزش افزوده برای کالاهای تولیدی ایجاد خواهد شد، گفت: باید در دبیرخانه کار گروه ستاد اقتصاد مقاومتی در این بخش، کمی متفاوت‌تر از سال گذشته عمل کنیم.

فغفوری افزود: تسهیلات تا سقف ۵ میلیارد تومان برای حمایت از واحدهای تولید دانش‌بنیان در سال ۱۳۹۶ در نظر گرفته شده است و این تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد به این واحدها اعطا می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان افزود: به قطع نرخ ۱۲ درصد تسهیلات دراین بخش در مقایسه با نرخ ۱۸ درصد سودهای تسهیلات بانکی، بسیار خوب است.

فغفوری افزود: همه تعهدات پیش بینی شده در برنامه راهبردی صنعت استان از قبیل تکمیل زنجیره تولید آهن ، مس ، سنگهای تزئینی ، سیلیس و حوزه نساجی تحقق یافته است.

وی گفت: بیش از ۵ هزار میلیارد تومان طرح در دست اجرا در استان وجود دارد که نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان از این طرح ها طی سال آینده به بهره برداری خواهند رسید.