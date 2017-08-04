به گزارش خبرنگار مهر، محمد خداپرست ظهر جمعه در حاشیه بازدید از وضعیت ساماندهی مسیرهای صعود به کوه سبلان اضافه کرد: کوه سبلان یکی از مواریث کمنظیر طبیعی استان اردبیل است که به دلیل ویژگیهای اقلیمی گونههای متعدد گیاهی و جانوری در آن حیات دارند.
وی افزود: در بین گونههای ساکن در کوهستان خرس قهوهای مشاهده شده که نزدیکی کوهنوردان به حریم زندگی این گونه منجر به احساس ناامنی آن میشود.
مدیرکل حفاظت از محیطزیست استان متذکر شد: انتظار میرود گردشگران و کوهنوردان در مسیرهای ساماندهی شده نسبت به صعود اقدام کرده و به محدوده زندگی حیاتوحش نزدیک نشوند.
به گفته خداپرست تابلوهای اطلاعرسانی مواجه با خرس قهوهای در کوه سبلان به عنوان اثر طبیعی ملی استان در محل پناهگاه ضلع شرقی نصب شده و انتظار میرود مورد توجه قرار گیرد.
وی متذکر شد: نزدیکی به قلمرو حیوانات وحشی میتواند احساس ناامنی در آن ها ایجاد کند و از سویی ایمنی سفر کوهنوردان را نیز تهدید کند.
مدیرکل حفاظت از محیطزیست استان با تأکید به اینکه خرس قهوهای از گونههای همهچیزخوار است، اضافه کرد: انتظار میرود برای ممانعت از اختلال در حیات این گونه در معرض خطر کوهنوردان به قلمرو زندگی آن نزدیک نشوند.
به گفته خداپرست خرس قهوهای یکی از گونههای در معرض خطر است که احیا و صیانت از گونه آن در سال جاری در دستور کار قرار گرفته است.
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