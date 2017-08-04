اختلاف دولت عراق و کرکوک بر سر انتقال نفت به ایران

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، مقامات رسمی استان کرکوک عراق گفتند: به دلیل اینکه دولت مرکزی عراق در مورد انتقال نفت به ایران با آنها مشورت نکرده است، هیچگونه همکاری برای انتقال طلای سیاه به ایران از طریق این استان را با دولت مرکزی عراق نخواهند داشت.

این در حالی است که دولت مرکزی عراق در بغداد و دولت نیمه مختار منطقه ای کردستان عراق ،هر دو از میادین نفتی مختلفی در کرکوک نفت استخراج می کنند که در مورد کنترل این مناطق اختلافاتی را هم با یکدیگر دارند.

نیروهای کردستان عراق در جولای سال ۲۰۱۴ میلادی بعداز اینکه ارتش عراق از دست نیروهای داعش عقب نشینی کرد، کنترل برخی از میادین نفتی در کرکوک را به عهده گرفتند؛ اما دولت مرکزی در بغداد کنترل مناطق در دست کردستان عراق را به رسمیت قبول نکرد.

در همین حال، «احمد العسکری»، رئیس کمیته انرژی در شورای استان کرکوک گفت: کرکوک با دولت مرکزی عراق برای انتقال نفتش از طریق این استان به پالایشگاه های ایران ،همکاری نخواهد کرد و علت آن هم عدم مشاوره مقامات دولت مرکزی عراق است.

همچنین دفتر فرمانداری کرکوک در ایمیلی اعلام کرد، هر گونه قرار داد نفتی، مذاکره در باره تولید نفت بدون دخالت دادن مقامات کرکوک و شورای استانی آن، موفقیت آمیز نخواهد بود.

بر همین اساس، «جبار العیبی»، وزیر انرژی عراق چند روز پیش با همتای ایرانی خود بمنظور مطالعه طرح ها برای احداث خط لوله انتقال نفت کرکوک به پالایشگاهی در ایران، به توافق رسیده بود.

البته به دنبال اعلام همهپرسی برای استقلال منطقه کردستان عراق از جمله کرکوک در بیست و پنجم سپتامبر، این موضوع با انتقاد مقامات ایرانی و ترکیه ای روبرو شد.

بر پایه این گزارش، طرح پیشنهادی خط لوله بعنوان یک «ترفند سیاسی» برای افزایش اهرم فشار دولت مرکزی قبل از برگزاری همه پرسی احتمالی بمنظور استقلال کردستان عراق است.

این خط لوله نفت را به ایران انتقال می دهد و از مسیر صادراتی به مدیترانه از طریق کردستان عراق و ترکیه دور می کند و از سویی دیگر اجرای این پروژه، درآمد نفتی قابل توجه کردستان عراق را زمین گیر می کند و می تواند منطقه کردستان عراق را به نقطه شکست مالی بکشاند.