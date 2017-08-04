به گزارش خبرنگار مهر، برای احداث مدول دوم سامانه فاضلاب شهر خوی ۴۰۰ میلیارد ریال هزینه شده و این سامانه با ظرفیت تصفیه ۱۵ هزار متر مکعب در شبانه روز، ۷۵ هزار نفر را تحت پوشش خدمات خود قرار داده و فرآیند تصفیه آن از نوع SBR است.

این طرح در سال ۸۷ به اجرا درآمده و سال افق آن ۱۴۱۵ است، و در اجرای این سامانه ۷۴ کیلومتر شبکه جمع آوری و خط انتقال ایجاد شده و ۱۸ هزار و ۷۵۰ فقره انشعاب آب واگذار شده است.

مرحله دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر خوی جز طرحهای بزرگ اقتصاد مقاومتی در آذربایجان غربی است که در شبانه روز ۱۵ هزار متر مکعب فاضلاب را تصفیه خواهد کرد.

بیش از ۱۹ هزار خانوار شهر خوی با جمعتی بالغ بر ۷۵ هزار نفرتحت پوشش این تصفیه خانه قرار گرفتند

این طرح یکی از طرحهای نیمه تمام در هشت سال گذشته بود.

در این سفر وزیرنیرو از سد "آغ‌چای" و سد "غازان" بازدید کرده و آخرین وضعیت احداث و بهره‌برداری این سدها را بررسی کرد.