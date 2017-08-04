انتقاد امام جمعه موقت ورامین از بی مهری های دولت به این شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی، در خطبه های امروز نماز جمعه ورامین، ضمن تبریک میلاد با سعادت امام رضا(ع) اظهار داشت: ایشان در برابر شبهات اعتقادی و دینی ایستادند و جلسات بحث و مناظره امام رضا(ع) در تاریخ موجود است، امام رضا(ع) از نظر اخلاقی وارث خلق و خوی پیامبر اکرم(ص) بود.

وی سپس به سال روز تشکیل دانشگاه آزاد اسلامی ورامین- پیشوا اشاره کرد و گفت: این دانشگاه کارهای ارزشمندی صورت داده است، البته قطعا در حوزه های فرهنگی علی رغم گام های خوبی برداشته شده، اما جای کار زیادی وجود دارد، باید شورای فرهنگی دانشگاه، بسیج دانشجویی و دانشجویان مومن و انقلابی در جهت ارتقاء سطح فرهنگ و رشد انقلابی دانشجویان و جلوگیری از الگوهای وارداتی تلاش بیشتری داشته باشند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران سپس به ۱۲ مرداد، سالروز تاسیس نهاد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اشاره کرد و گفت: تمام دستگاه های فرهنگی، تبلیغی و اجرایی عضوی از این شورا هستند و اگر این شورا توفیقاتی داشته است، مرهون همکاری این عزیزان بوده است و دست نیاز به سوی تمامی دلسوزان دراز می کنیم و از آن ها برای برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم و برنامه های انقلابی دعوت می کنیم.

وی ۱۷ مرداد، روز خبرنگار را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: از همکاری صمیمانه اصحاب رسانه در پوشش اخبار خطبه های نماز جمعه، مواضع نماز جمعه و شورای فرهنگ عمومی و دیگر اخبار تشکر می کنم، نماز جمعه و مراسم انقلاب متعلق به نظام اسلامی است و هر رسانه ای در زمینه پوشش این مراسم تلاش کند دین خود را به نظام و اسلام ادا کرده است و هرکس کوتاهی کند، قطعا باید یک روز پاسخگو باشد.

محمودی سپس به مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری در محضر مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: بدیهی است که رای مردم به ریاست جمهور زمانی مشروعیت پیدا می کند که توسط ولایت فقیه تنفیذ شود و اگر این اتفاق نیفتد، اگر چه رای مردم بوده و مقبولیت صورت گرفته اما از نظر شرعی و الهی مورد تایید نیست و این مراسم باشکوه، جلوه خاصی از مردم سالاری دینی است که رای مردم توسط ولایت فقیه تنفیذ می شود و دولت کار خود را آغاز می کند.

وی گفت: مقام معظم رهبری نکات مهمی را به عنوان انتظارات جدی از دولت مطرح کردند، مردم از ریاست جمهور تقاضای عمل به فرمایشات رهبری را دارند، البته برخی دولتمردان میل دارند هرگونه تصمیم خود را به ایشان منتسب کنند، اما مواضع مقام معظم رهبری کاملا روشن است، دولتمردان نیز باید در عمل پیروی از ولی فقیه را به مردم نشان دهند.

امام جمعه موقت ورامین توجه به شعار سال و مساله اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال را بسیار پر اهمیت دانست و گفت: عرصه اقتصاد بسیار مهم است، مساله بیکاری معضلی جدی برای خانواده ها شده و توجه به تولید و حمایت تولید کنندگان موضوعی حیاتی است، تاکنون که ۵ ماه از سال می گذرد کارنامه دولت را مشاهده کنید، اگرچه اقداماتی صورت گرفته است، جلساتی تشکیل شده، مصوباتی داشته، اما انتظارات مردم براورده نشده است.

وی اضافه کرد: جلوی باندهای مافیایی گرفته نشده است، با واردات غیر ضروری مبارزه نشده؛ آب معدنی را از خارج وارد می کنند، دولت باید به شعار سال پایبند باشد.

محمودی افزود: مساله بعدی توجه به نیروهای انقلابی است، ملت انتظار دارد، کابینه انقلابی باشد، از وزرایی استفاده شود که روحیه جهادی داشته و بداند افرادی در ۸ سال دفاع مقدس، در فتنه ۸۸ و ۷۸ و در سوریه و عراق سینه خود را سپر کردند و به نجومی بگیران و مرفهان بی درد، میدان ندهد، دولت قدردان نیروهای انقلابی باشد، آنان که متجاهر به فسق و بی حجابی و رقاصی و آلوده به گناه هستند نمی توانند برای دین و انقلاب و کشور از جان مایه بگذارند و به آن ها دلخوش نباشند، با کمال تاسف، گاهی شاهد حملات ناجوانمردانه به سپاه و بسیج بوده ایم.

امام جمعه موقت ورامین اضافه کرد: برخی افراد به نیروهای وفادار به ولایت توهین کردند که امیدواریم در پیشگاه خداوند توبه کنند.

وی در میان مردم و با مردم بودن را از دیگر انتظارات مهم از دولتمردان دانست و اضافه کرد: باید دولت و کارگزارانش مردمی و در میان مردم باشند و از مشکلات آن ها با خبر بوده و دل بسوزانند، فرماندار ورامین در چندین جلسه از مدیران کل استان به دلیل بی توجهی به شهرستان گله کرد، این حرف چند ساله ما است و جای تقدیر دارد، ورامین تنها شهرستان استان تهران است که امام(ره) فرمودند مردمش بر ما حق ویژه ای دارند، اما ریاست جمهور در 4 سال گذشته تمام استان ها و تعدادی از شهرستان های استان تهران سفر کرد، اما به ورامین بی مهری شد.

محمودی گفت: چه معنا دارد، زمانی که یک مقام استانی به شهر ما می آید برای او بنر خیر مقدم نصب شود، این سفرها وظیفه مقامات است، این وضع اصلا قابل قبول نیست و امید است دولت جدید با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری بیشتر با مردم در ارتباط باشد.

وی توجه به دشمن و مستکبران، به ویژه امریکا را جدای از تعامل و ارتباط با دنیا دانست و گفت: امریکا دشمن این ملت و نیز انقلاب اسلامی است و حمایتش از مزدوران داخلی بر کسی پوشیده نیست، کارنامه امریکا علیه بشریت سیاه است، امروز هم ادامه خباثت های امریکا علیه ملت ها به خصوص ملت ایران را به خوبی مشاهده می کنیم و دقیقا پیش بینی مقام معظم رهبری در خصوص آینده برجام را می بینیم، اگر آن روز دولت و مجلس به رهنمودهای رهبری جامه عمل می پوشاندند، امروز شاهد این سرنوشت شوم نبودیم.

خطیب جمعه ورامین اضافه کرد: امید است دولت در ادامه راه گذشته را تکرار نکند و با صلابت در برابر زورگویی های امریکا بایستد.