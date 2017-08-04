سامسونگ ساعت هوشمند جدید می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، این شرکت مشغول کار روی ساعت جدید هوشمندی است که شامل یک حسگرهای سلامتی است.

این ساعت هوشمند جدید در حقیقت از نسل GearS۳ این شرکت است که ویژگی های آن را با گجت پوشیدنی Gear Fit۲ ترکیب می کند.

گجت مذکور طوری طراحی شده تا کاربر بتواند در همه جا ( محل کار و باشگاه) از آن استفاده کند. دستگاه کاملا ضدآب است و بدنه ای کوچکتر و بندی مناسب تر خواهد داشت.

بندهای این ساعت قابل تعویض هستند. به این ترتیب مشتریان می توانند ظاهر گجت خود را انتخاب کنند.

جزئیات این دستگاه جدید به طور اشتباهی در یک ایمیل تحقیقاتی منتشر شده که این شرکت برای اعضای برنامه SmartLab Plus خود ارسال کرده بود.