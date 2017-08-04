مسئولیت سنگین و حساس در انتظار کابینه جدید برای حل مشکلات مردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هفته نامه خط حزب الله، «نیازهای مردم به شما، نعمتی از سوی خداوند بر شماست؛ پس آنها را غنیمت شمارید.» این مضمون حدیثی است که در مراسم تنفیذ حکم دوازدهمین دورهی ریاست جمهوری اسلامی ایران در حسینیهی امام خمینی(ره) نصب شده بود. بهصورت کلی مسائل و مشکلات مردم یکی از دغدغههای اصلی و مهم رهبر انقلاب است. امروز فهرستی از مشکلات اقتصادی و معیشتی در کشور وجود دارد: «ما امروز دچار مشکلیم، نمیشود مشکلات مردم و گلایههای مردم را نادیده گرفت؛ مسئولین باید جدّی بگیرند. مسئلهی بیکاری مهم است، مسئلهی رکود مهم است، مسئلهی گرانی مهم است؛ اینها مسائلی است که وجود دارد.» ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ همچنین معضلات و آسیبهای اجتماعیای چون طلاق، اعتیاد، حاشیهنشینی و... را شاهد هستیم که بسیاری از این مسائل نیز ریشه در نابسامانیهای اقتصادی دارد. واقعیت این است که این مشکلات زمینهساز «گلهمندی مردم» شده: «مردم گلهمندند؛ از بسیاری از چیزهایی که در کشور میگذرد، مردم گلهمندند.» ۲۷/۱۱/۱۳۹۵
میخواهند مردم مأیوس شوند
از سوی دیگر راهبرد آمریکاییها در حوزهی اقتصاد بهعنوان دشمن اصلی ملت ایران «القای ناکارآمدی نظام» و درنتیجه «بدبینی و یأس مردم» است: «اقتصاد بایستی حرکت نکند، معیشت مردم بایستی لنگ بماند... مردم بایستی از جمهوری اسلامی و از نظام اسلامی بهخاطر مشکلات معیشتی ناامید و مأیوس بشوند. این هدف دشمن است.» ۲۰/۰۲/۱۳۹۶ برای همین، بخش مهمی از این راهبرد را در قالب پروژهی «تحریم» دنبال میکنند: «یکی از اهداف آنها از این تحریمها همین است که مردم را از نظام جدا کنند.» ۱۹/۱۰/۱۳۹۵
هیچ درنگی در عمل به وعدهها صورت نگیرد
اینک و پس از صدور حکم تنفیذ ریاستجمهوری دورهی دوازدهم، فرصت جدیدی برای کار و خدمت به مردم از سوی مسئولان دولت جدید ایجادشده است. براساس متن حکم تنفیذ «استقرار عدالت و جانبداری از محرومان مستضعف»، «اجرای احکام اسلام ناب»، «تقویت وحدت و عزّت ملّی» «توجّه به توانمندیها و ظرفیّت های عظیم کشور» و صراحت در بزرگداشت ارزشها و مبانی انقلاب اسلامی مطالبات صریح رهبر انقلاب از دولت دوازدهم است. مشکلات بر زمینماندهی اقتصادی و اجتماعی و توطئههای دشمن مسئولیتی سنگین و حساس را پیشروی رئیسجمهور منتخب و مدیران ارشد دولت قرار میدهد: «طبق قانون اساسی، رئیسجمهور از امکانات بسیار گستردهای در کشور برخوردار است... از این امکاناتی که در اختیار دارند استفاده کنند... هیچ درنگی در عمل به وعدههایی که به مردم داده شده است صورت نگیرد.» ۱۴/۰۳/۱۳۹۶ در این میان نوع انتخاب «اعضای کابینه» و ویژگیها و برنامههای وزرا بهعنوان عالیترین مدیران کشور از اهمیتی به سزا برخوردار است: «مسئولین را، مسئولان بخشهای مختلف را -حالا در دولت دوازدهم- جوری انتخاب بکنند که کارکن و فعّال و پایکار و توانا باشند؛ یعنی توانایی آنها بتواند کارها را انشاءالله پیش ببرد. اگر خداینکرده در بخشهای مختلف -چه اقتصادی و چه غیراقتصادی- یک بخشی از خود ناکارآمدی نشان بدهد، این بهحساب ناکارآمدی نظام گذاشته خواهد شد.
۳ جهتگیری اصلی دولت دوازدهم
رئیسجمهور و کابینهی دوازدهم وظایفی روشن در برابر مسائل مردم و مطالبات رهبری بر عهده دارند. در این شرایط، ضروری است که مسئولین و کابینهی جدید بر اساس «۳ جهتگیری اصلی» برنامهها و اقدامات خود را تنظیم کنند: «جهتگیریِ اوّل، پرداختن به مشکلات مردم - امروز در درجهی اوّل، مشکلات اقتصادی و معیشتی - است... جهتگیری دوّم، تعامل گستردهی با دنیا است... و جهتگیری سوّم؛ در برابر هر سلطهطلبی، باصلابت و قدرت ظاهر بشوید؛ آن سلطهطلب هر که میخواهد باشد؛ امروز از همه متجاوزتر و وقیحتر، رژیم ایالاتمتحدهی آمریکا است؛ باقدرت ظاهر بشوید.» ۱۲/۰۵/۱۳۹۶
این سه راهبرد کلی در دورانی که حل مشکلات اقتصادی مردم اولویت اول کشور است و دشمنی آمریکاییها با اعمال تحریمهای ظالمانه آشکار است؛ جهت حرکت را برای عمل به وعدهها، حل آن مشکلات و خنثیکردن نقشه دشمن روشن میکند.
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