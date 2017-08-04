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۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۲۸

پایگاه اورژانس خیرساز در دزفول افتتاح شد

پایگاه اورژانس خیرساز در دزفول افتتاح شد

دزفول - به همت حسن بیدلی از خیران حوزه سلامت دزفول، پایگاه اورژانس ۱۱۵ جاده ای در منطقه زیباشهر این شهرستان راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه اورژانس ۱۱۵ جاده ای زیباشهر دزفول با صرف سه میلیارد ریال از سوی حسن بیدلی خیر حوزه سلامت ساخته شد.

شهرداری دزفول نیز ۳۰۰ متر مربع زمین این پایگاه را به دانشگاه علوم پزشکی دزفول اهدا کرده است.

این پایگاه اورژانس در آئینی پیش از ظهر امروز جمعه و به مناسبت سالروز میلاد امام هشتم(ع) با حضور مسئولان محلی افتتاح شد. 

مجمع خیرین سلامت دزفول برای نیمه نخست سال ۹۶ ساخت پنج طرح بهداشتی درمانی را تقبل کرده که هزینه اجرای این طرح های بهداشتی و درمانی ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

تاکنون ۲۶ پایگاه اورژانس در دزفول ساخته شده است.

کد مطلب 4049786

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