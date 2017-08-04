مسابقات شطرنج رنکینگ جهانی در ارومیه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که با هدف شناساندن ظرفیت های گردشگری مناطق بکر از قبیل سیلوانا و مرگور و حفظ وصیانت از این مناطق و همچنین رشد و توسعه ورزش شطرنج در بین جوانان برگزار می شود ۳۰ نفر از بانوان و ۱۷۰ نفر از برداران که از بین آنها ۱۱۷ نفر دارای درجه بین المللی هستند در رشته شطرنج سریع با هم به مدت دو روز به رقابت می پردازند.

در این دوره از مسابقات شرکت کنندگانی از استان های آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل، تهران، کرج، کرمانشاه، کردستان، گیلان و زنجان حضور دارند.

رئیس هیئت شطرنج شهرستان ارومیه در آیین آغاز این مسابقات گفت:در این دوره از مسابقات شطرنج بیش از ۱۹۰ شطرنج باز شرکت کرده اند.

خلیل رفیع زاده تصریح کرد: این مسابقات در رده سنی بزرگسالان و نوجوانان و در دو بخش آقایان و بانوان در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه مسابقات به صورت سریع برگزار می شود و هر مسابقه باید در مدت ۲ الی ۳ دقیقه تمام شود افزود: در پایان این مسابقات به نفرات برتر جوایز و لوح تقدیر اهدا خواهد شد.