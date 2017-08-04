تحلیف ریاست جمهوری پاسخی به اعتماد مردم و رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین جعفر محسن زاده در خطبههای این هفته نماز جمعه شهرستان نظرآباد ضمن تبریک به مناسبت ولادت باسعادت امام رضا (ع)، اظهار کرد: آشنایی بازندگی سیاسی و اخلاقی و ائمه (ع) از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی در بخش دیگری با اشاره به برگزاری مراسم تنفیذ ریاست جمهوری، گفت: طبق بند نهم از اصل ۱۱۰ قانون اساسی با امضاء رهبر معظم انقلاب اسلامی چهار سال دیگر رئیسجمهور منتخب رسماً اعتبار و مشروعیت پیدا میکند.
امامجمعه نظرآباد با تأکید بر اینکه رئیسجمهور باید در این چهار سال پاسخگوی نظرات و منویات رهبری باشد، گفت: رئیسجمهور باید در محضر قرآن و در حضور نمایندگان مردم، مسئولان ارشد نظام، رئیس قوه قضاییه و شورای نگهبان سوگند یاد کند تا همواره مصالح و منافع نظام، جامعه و ملت را بر هر چیز دیگری ترجیح دهد.
حجتالاسلام محسن زاده در ادامه به اشاره به اینکه مراسم تحلیف ساده و تشریفاتی نیست، گفت: این مراسم پاسخ متقابلی است از سوی رئیسجمهور به اعتماد مردم و رهبری است.
وی با اشاره به اینکه دولتی که تشکیل میشود باید درخورشان نظام ولایی و اسلامی و در طراز ملت بزرگ و عزتمند ایران مقتدر اسلامی باشد، گفت: امید داریم که در برخی مسائل مانند برجام تأکید و تأمل بیشتری شود، همچنین تأمل در مسائلی از قبیل تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مقابله با آسیبهای اجتماعی، اهمیت شورای عالی فضای مجازی، مبارزه با ابعاد مختلف فساد بهویژه فساد مالی و فساد اداری از اهمیت بالایی برخوردار است.
امامجمعه نظرآباد با تأکید بر اینکه باید در راستای وحدت و انسجام ملی به دولت دوازدهم کمک شود، گفت: دولتمردان باید نقصها، کمبودها و ضعفهایی که وجود داشته را برطرف کنند و با نگاه مهرآمیز به منتقدان منصف برخورد کنند.
حجتالاسلام محسن زاده در بخش دیگری با تأکید بر اینکه مراسم تحلیف نمادی از وحدت قوای سه گانه است، گفت: آمریکا و متحدانش همیشه به دنبال به انزوا کشیدن ایران بودهاند انسجام و هماهنگی در برگزاری مراسم تحلیف مانند آب پاکی است که به دستان دشمنان ریخته میشود.
وی در ادامه بهافتخار دیگری در صنعت فضایی کشور اشاره کرد و گفت: پنجم مرداد شاهد افتتاح اولین پایگاه و سکوی ثابت پرتاب موشکی کشور بودیم این مهم ارزشمند بوده زیرا نشان از اقتدار نیروهای مسلح ما دارد.
امامجمعه نظرآباد تأکید کرد: افتخارات حوزه دفاعی کشور پاسخی به تهدیدها و تحریمهای آمریکا است.
وی در بخش دیگری به فرارسیدن روز خبرنگار اشاره کرد و یاد و خاطره شهید محمود صارمی شهید حوزه رسانه را گرامیداشت و گفت: این روز را به اصحاب قلم تبریک میگویم.
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