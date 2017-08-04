زندگانی امام رضا(ع)از نکات تأثیرگذار تاریخ است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی موسوی در خطبه های نماز جمعه شهر قیدار با اشاره به برگزاری مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری، افزود: مراسم تنفیذ یک مراسم تشریفاتی برای آغاز ریاست جمهوری نیست یکی از مراسمات اساسی است که در آن مراسم با امضای حکم ریاست جمهوری توسط رهبری معظم انقلاب، رسماً اعتبار و مشروعیت پیدا می ‏کند.

وی با بیان اینکه زمانی رأی مردم پس از انتخابات نافذ می شود که به تایید و امضای رهبری عزیز انقلاب اسلامی برسد و تا وی رأی مردم را تأیید و حکم ریاست جمهوری را امضا نفرمایند، طبق قانون، ریاست جمهوری هیچ صلاحیت و اعتباری نخواهد داشت، ادامه داد: معنای این تنفذیذ و تایید این است که رییس جمهور در مدت چهارساله، همه مواضع و جهت ‏گیری‏ ها و برنامه های خود و دولت را باید با محوریت منویات و هدایت های راهبردی رهبر فرزانه انقلاب تنظیم نماید و طبق تعبیر امام خمینی(ره) تا زمانی رئیس جمهوری مورد تأیید و در نهایت مشروعیت دارد که در مسیر اسلام و ارزش های انقلاب قرار داشته باشد و الا تنفیذ برداشته می‏ شود .

موسوی همچنین به برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری در روز شنبه ۱۴ مردادماه اشاره کرد و گفت: مراسم تحلیف ریاست محترم جمهور در مجلس شورای اسلامی که روز شنبه برگزار خواهد شد با توجه حضور با حضور گسترده شخصیت‏ های تراز اول ده‏ها کشور جهان یک فرصت و ظرفیت‏ بزرگ تبلیغاتی و رسانه‏ای در راستای شکست طرح انزوای ایران توسط آمریکا، ایران‏ هراسی توسط سعودی و مقابله با القاء ناامنی در ایران که باید با برنامه ریزی دقیق مورد به ره‏برداری قرار گیرد. و در سطح ملی هم نمادی از وحدت قوای سه ‏گانه است.

امام جمعه قیدار در ادامه تصویب طرح تحریم های جدید در کنگره آمریکا را یادآور شد و گفت: سرانجام کنگره آمریکا طرح تحریم‏های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران با نام «قانون مقابله با اقدامات ثبات‏زدای ایران - ۲۰۱۷» را تصویب کرد که به استناد این قانون، هر شخص حقیقی و حقوقی، نهادها، سازمان‏ها و شرکتهایی که در توسعه برنامه موشکی ایران مشارکت داشته باشند، مورد تحریم قرار می‏ گیرند.

موسوی افزود: هدف اصلی آمریکا از این تحریمها، همان آرزویی است که در این ایام برخی از مقامات دولت ترامپ با صراحت می گویند وزیر دفاع آمریکا در همین روز های اخیر گفته بود که «شرط برقراری رابطه مداوم و مثبت ایران و آمریکا، تغییر نظام در ایران است.» از نظر آمریکایی‏ها، سپاه، به ‏عنوان پرچمدار انقلابی‏ گری و ستون فقرات نظام سیاسی ایران، از بزرگ‏ترین موانع سر راه آنان برای تسلط دوباره بر ایران است.

وی ادامه داد: آمریکایی‏ها از طریق این تحریم‏ها به دنبال ایجاد اختلافات داخلی هستند می خواهند دوقطبی ‏های کاذب در داخل ایجاد کنند و بین مردم و سپاه شکاف ایجاد کنند در این شرایط بسیار حساس که دشمن، امنیت و عوامل اقتدار ملت ایران را نشانه رفته، شخصیت‏ های حقیقی و حقوقی کشوری و لشکری و رسانه‏ های کشور به‏ ویژه نخبگان و خواص باید اولا درک درست از نقشه‏ های شیطانی آمریکا، داشته باشند و ثانیا هوشمندانه با این توطئه‏ ها و فتنه ‏انگیزی ها مقابله کنند و همه تلاش کنند زمینه های وحدت، همدلی و انسجام بیش از گذشته در کشور ایجاد شود.

امام جمعه قیدار گفت: باید همه تلاش کنند از شرایط تحریم های جدید به‏عنوان یک فرصت برای تحکیم اقتصاد داخلی و تقویت اقتدار ملی استفاده کنند. که مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ فرمودند: اگرچه تحریم ها مشکلاتی را بوجود آورد اما موجب شد توجه ما به ظرفیت ها و توانایی های داخلی معطوف شود و از آنها استفاده کنیم و به همین علت امروز برغم خواست دشمن، ایران، به مراتب قوی تر و مقتدرتر از سالهای اول انقلاب است.

موسوی در ادامه با اشاره به ولادت با سعادت امام علی بن موسی الرضا علیهماالسلام، گفت: آنچه که امروزه ما را در مقابل تهاجم نرم و نفوذ دشمن در این موقعیت حساس بیمه می کند شناخت نوع زندگی و سبک رفتار اجتماعی ائمه اطهار علیهم السلام و چگونگی موضع‏گیرهای اجتماعی و سیاسی آنها در برابر حوادث اجتماعی است.

وی ادامه داد: تاریخ زندگانی امام رضا(ع) و بررسی سیره سیاسی این امام همام از نکات تأثیرگذار تاریخ است که می‏تواند در سیاست اسلامی الگو باشد امام رضا علیه السلام با اتخاذ سیاست و تدابیر حکیمانه از همان زمان حرکت از مدینه به مرو از جمله به همراه نیاوردن خانواده، بیان احادیث متعدد در زمینه امامت و رهبری، ولایت و شروط توحید، در مسیر و تعیین شروط ولایتعهدی و ده‏ها موضع استوار و مدبرانه و حساب‏ شده‏ی دیگر، تمام بازی های سیاسی مامون را بر ملا ساخت و مانع رسیدن مأمون به اهداف شومش شد و مسیر راستین امامت و ولایت را حفظ کرد و یاران و شیعیان در مسیر درست هدایت نمود.

امام جمعه قیدار گفت: بزرگترین درس را به شیعان خود داد که شعیه باید بصیرت داشته باشد و بازی های سیاسی زمان خود درست بشناسد تا در دام بازیهای سیاسی شیطان صفتان در هر زمان نیافتد.

موسوی همچنین در ادامه به ۱۷ مرداد شهادت مظلومانه دیپلمات‏ ها و شهید محمود صارمی، روز خبرنگار اشاره کرد و گفت: نقش خبر نگار در این عصر و روزگار که از آن به عصر اطلاعات و فن آوری تعبیر می شود به عنوان ابزار اطلاع رسانی نقشی حیاتی است. خبرنگاری یعنی فریاد بلند انسان های بی صدا و مظلومی است که در زیر چکمه های ظالمان صدایشان به جائی نمی رسد. خبرنگاری یعنی رسوا کردن غوغا سالاران مستبد و مستکبر دنیا. خبرنگاری یعنی حضور شجاعانه در وسط میدان جنگ نرم داشتن.

وی ادامه داد: خبرنگاری یعنی نقد منصفانه و نقد یعنی عیار سنجی،یعنی بیان منصفانه ضعف‏ها و قوت‏ها .خبرنگاری یعنی؛ اطلاع رسانی صادقانه و شفاف در سایه تقوا، صداقت،عفاف و انصاف. خبر نگاری یعنی پایبندی و رعایت اصول و ارزش های اسلام و انقلاب و سیاست های کلی و مصاالح نظام . خبرنگاران، رسانه‏ها و هنرمندان نباید نسبت به مواضع انقلاب اسلامی دچار جاماندگی شوند باید انقلابی باشند و نسبت به مسائل و اصول انقلاب حساس باشند و خط قرمزشان اصول مکتب امام و مقام معظم رهبری باشد.

امام جمعه قیدار گفت: خبرنگار باید از هرگونه وابستگی حزبی و جناحی، فارغ باشد و تنها به وظیفه سنگین و خطیر خود عمل نماید با فداکاری، گذشت ، ایثار و بدون توجه به مادیات به فکر خدمت به مردم باشد. خبرنگاران نقش واسطه بین مردم و مسؤولان را ایفا می ‏کنند. آن‏ها، از یک‏طرف درد دل مردم را می ‏شنوند و به مقامات بالا انتقال می‏ دهند و از سوی دیگر، پاسخ‏های مسؤولان را به آگاهی مردم‏ می‏رسانند.

موسوی افزود: یاد و خاطره همه شهدای عزیز به ویژه امیر سرلشکر خلبان عباس بابایی و امیرخلبان شهید حسین لشکری؛ با سابقه ‏ترین آزاده ایرانی با ۱۸ سال اسارت و درگذشت آیت‏الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، موسس حوزه علمیه قم را که هفته آینده سالگردشان است را گرامی می داریم.