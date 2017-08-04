به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد اسدی ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه زنجانبا اشاره حضور کاروان زیر سایه خورشید در نقاط مختلف کشور، افزود: این کاروان با استقبال عموم مردم در شهرهای مختلف رو به رو شده است.

وی افزود: تاکنون این کاروان در هزار شهر و ۳۵ کشور حضور داشته و بهانه ای است تا سیره اهل بیت(ع) و عفت فاطمی و تربیت علوی و سبک زندگی نبوی در جامعه ترویج شود.

این خادم حرم رضوی با بیان اینکه کاروان زیر سایه خورشید از ۱۰ سال گذشته و با هدف نشر و نهادینه کردن زندگی در سایه فرهنگ رضوی، فعالیت خود را آغاز کرده است، افزود: شور و شعور اهل بیتی باید هر لحظه بیشتر از گذشته شود و خدا را شکر که عموم ملت ایران دوستدار و اراتمند اهل بیت(ع) هستند ولی هنوز تا رسیدن به جایی که زمینه ظهور فراهم شود، فاصله داریم.

اسدی با اشاره به اینکه ناامیدی از جمله گناهانی است که طبق قول خدای متعال در قرون کریم از جمله گناهانی است که بخشیده نمیشود، تاکیدکرد: با امید به آینده و الطاف خدای متعال باید در زمینه نشر معارف دینی اهتمام داشته باشیم به ویژه این امیددر بین جوانان و در همه بخشهای زندگی باید پررنگتر باشد.

این خادم حرم رضوی با بزرگداشت یاد و خاطره شهید شیخ فضل الله نوری گفت: شیخ فضل الله نوری مجاهدی بود که زیر سلطه بیگانگان نرفت حتی با پیشنهاد اینکه با رفتن به سفارت انگلیس جان خود را حفظ کند، ولی شیخ فضل الله نوری این پیشنهاد را نپذیرفت.