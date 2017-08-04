فرضیه قتل ۲ نوجوان گنبدی قوت گرفته است

سرهنگ مجتبی مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دو نوجوان ۱۶ ساله که با یکدیگر دوست بودند جمعه هفته گذشته به قصدی نامعلوم از خانه خارج میشوند.
وی افزود: خانوادهها در همان روز اعلام مفقودی میکنند و ما در حال جستجو برای پیدا کردن این دو نوجوان بودیم که پیدا شدن جسد آنها بعد از ۶ روز از سوی مردم در روستای حاجی قوشان گنبد اعلام شد.
رئیس پلیس آگاهی گلستان گفت: بعد از اعلام پیدا شدن اجساد نیروهای انتظامی به محل مراجعه کردند و هویت این دو نوجوان گمشده تأیید شد.
مروتی بابیان اینکه هنوز گزارش پزشکی قانونی در این رابطه با علت مرگ اعلامنشده است، اظهار کرد: وضعیت جنازهها بهگونهای بود که نشان میداد مرگ این دو نوجوان به همان روزهای نخست فقدانشان برمیگردد و بر اساس اطلاعات اولیه رسیده از پزشکی قانونی در این زمینه فرضیه قتل قوت پیدا کرده است.
وی افزود: تحقیقات جنایی در این زمینه آغازشده و همچنان ادامه دارد.
مروتی ادامه داد: قتل این دو نوجوان موضوع پیچیدهای است و و نقاط ابهامی در پرونده آنها وجود دارد که باگذشت زمان به آنها دست پیدا میکنیم.
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