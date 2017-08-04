فرضیه قتل ۲ نوجوان گنبدی قوت گرفته است

سرهنگ مجتبی مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دو نوجوان ۱۶ ساله که با یکدیگر دوست بودند جمعه هفته گذشته به قصدی نامعلوم از خانه خارج می‌شوند.

وی افزود: خانواده‌ها در همان روز اعلام مفقودی می‌کنند و ما در حال جستجو برای پیدا کردن این دو نوجوان بودیم که پیدا شدن جسد آن‌ها بعد از ۶ روز از سوی مردم در روستای حاجی قوشان گنبد اعلام شد.

رئیس پلیس آگاهی گلستان گفت: بعد از اعلام پیدا شدن اجساد نیروهای انتظامی به محل مراجعه کردند و هویت این دو نوجوان گمشده تأیید شد.

مروتی بابیان اینکه هنوز گزارش پزشکی قانونی در این رابطه با علت مرگ اعلام‌نشده است، اظهار کرد: وضعیت جنازه‌ها به‌گونه‌ای بود که نشان می‌داد مرگ این دو نوجوان به همان روزهای نخست فقدانشان برمی‌گردد و بر اساس اطلاعات اولیه رسیده از پزشکی قانونی در این زمینه فرضیه قتل قوت پیدا کرده است.

وی افزود: تحقیقات جنایی در این زمینه آغازشده و همچنان ادامه دارد.

مروتی ادامه داد: قتل این دو نوجوان موضوع پیچیده‌ای است و و نقاط ابهامی در پرونده آن‌ها وجود دارد که باگذشت زمان به آن‌ها دست پیدا می‌کنیم.