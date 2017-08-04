سطح آب های زیرزمینی آذربایجان غربی ۶.۵ متر کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث دانشجو ظهر جمعه در جریان بازدید وزیر نیرو از سد آغچای خوی با بیان اینکه سطح آب های زیرزمینی در این منطقه از کشور به شدت کاهش دارد اظهارداشت: در اثر استفاده از آب‌های زیرزمینی برای شرب، کیفیت آب در منطقه به شدت کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: با توجه به شدید بحران آب در خوی، هدف اصلی اساسی آب منطقه‌ای آذربایجان غربی در منطقه ابتدا تامین آب شرب خوی و در وهله بعدی تامین آب صنعتی و کشاورزی است.

دانشجو تاکید کرد: در این راستا برای اجرای طرح انتقال۳۵ ملیون مترمکعب آب از سد آغ چای به خوی با خط لوله های به طول ۶۰ کیلومتر به همراه سه ایستگاه پمپاژ با هدف حل مشکل آب شرب خوی ۳۰۰ میلیارد تومان نیاز است.

مدیر کل آب منطقه‌ای آذربایجان غربی با بیان اینکه با توجه به زمان بر بودن این طرح گزینه های دیگری همچون غازان در دستور کار قرار گرفته است گفت: حل مشکل آب شرب خوی از اولویت های این سازمان است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی اضاغه کرد: برای انتقال آب شرب از سد آغ چای به شهرستان خوی با خط لوله ۶۰ کیلومتری به بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

دانشجو با تشریح وضعیت عمومی سد آغ چای و حوضه ارس بیان کرد: بر اساس داده‌ها قبل از احداث سد آغ چای ۲۱۰ ملیون متر مکعب به حوضه ارس منتقل می‌شد که این رقم بعد از احداث سد آغ چای به ۱۲۰ ملیون متر مکعب کاهش پیدا کرده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی افزود: خروجی رودخانه های قطور حدود ۴۰ ملیون متر مکعب، الند ۶۰ ملیون متر مکعب و غازان ۶۰ ملیون متر مکعب تشکیل دهنده ۱۲۰ ملیون متر مکعب آب از حوضه خوی به ارس است.