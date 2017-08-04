زوج تکابی براثر سانحه رانندگی فوت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته فرمانده پلیس راه تکاب-شاهیندژ این سانحه رانندگی در مسیر ارتباطی روستای کشته شدن زوج تکابی براثر سانحه رانندگی'آقدره' بخش تخت سلیمان در ۳۰ کیلومتری تکاب اتفاق افتاد.

سروان رضانژاد افزود: راکب موتور سیکلت که مرد ۳۰ ساله از اهالی روستای نصرت آباد تخت سلیمان تکاب بود حین ورود به جاده اصلی از محور فرعی روستایی با یک دستگاه کامیون کمپرسی برخورد کرده و در دم جان باخت.

وی اظهارکرد: نامزد راکب هم که سوار بر موتور بود بر اثر شدت جراحات وارده پس از انتقال به بیمارستان شهدای تکاب جان خود را از دست داد.

فرمانده پلیس راه تکاب-شاهیندژ علت وقوع این سانحه رانندگی را بی احتیاطی و رعایت نکردن حق تقدم ورود به جاده اصلی از سوی راکب موتور سیکلت اعلام کرد.