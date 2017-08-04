روستائیان خوی با مشکل جدی آب شرب مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید تقی کبیری ظهرجمعه در مراسم افتتاح مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب این شهرستان که توسط وزیر نیرو با بیان اینکه عمق چاه های آب این شهرستان به ۲۰۰ متر رسیده و این یک مشکل جدی است اظهارداشت: دولت با اجرای برنامه‌های انتقال آب از تشدید بحران آب شرب در شهر خوی جلوگیری کند.

وی با گلایه از اینکه مشکلات فعلی در شان مردم خوی نیست افزود: شهر خوی قدمتی بالغ بر سه هزار ساله داشته و بسیاری از مسئولان ارشد کشوری متعلق به این شهر است که نشانه توانمندی این مردم بوده که در صورت توجه می‌تواند نقش مثبتی در توسعه منطقه و کشور داشته باشد.

کبیری به مشکلات آب روستایی اشاره کرد و افزود: در برخی از روستاهای این شهرستان، مردم برای تهیه آب شرب در صف می‌ایستند که در شان آنها نیست و مسئولان برای حل این مشکلات باید اقدامات لازم را انجام دهند.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز آب شرب خوی دچار مشکل شده و به‌صورت کلی اگر در کلان کشوری توجهی به مشکلات کمبود آب نشود منجر به بحران‌های اجتماعی جدی می‌شود.

وی با انتقاد از برخی سنگ‌اندازی‌ها تصریح کرد: تصمیم به ساخت سد غازان به ۲۵ سال قبل برمی‌گردد و مطالعه آن ۱۴ سال قبل شروع شده اما در چند سال اخیر صداهایی مبنی بر منتفی شدن آن شنیده می‌شود که با دستور وزیر نیرو ساخت آن به‌صورت جدی آغاز شود.

کبیری درباره دریاچه ارومیه هم گفت: بنده جزو امضا کنندگان طرح احیای دریاچه ارومیه بودم اما متاسفانه خوی از آسیب‌های دریاچه ارومیه متضرر شده اما از منافع آن بی‌نصیب مانده است.

وی اظهار داشت: نیروگاه سیکل ترکیبی خوی چند سال پیش سودآورترین نیروگاه کشور بود و امروز هم برای توسعه آماده است اما توسط متولیان و خریداران در توسعه آن کوتاهی می‌شود.