تمهیدات آتش نشانی در روز تحلیف رییس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی گفت: با توجه به برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی هماهنگیهای لازم در این زمینه با مسئولان مربوطه انجام شده و سازمان آتشنشانی نیز به منظور تامین ایمنی این مراسم تدابیری را پیش بینی کرده است.
وی با بیان اینکه ایستگاه ۴۲ در مجاورت مجلس شورای اسلامی در آمادگی کامل خواهد بود افزود: همچنین پنج دستگاه خودروی منبع دار و هفت دستگاه موتور سیکلت در بخشهای داخلی و خارجی مجلس مستقر خواهد شد.
سخنگوی سازمان آتشنشان و خدمات ایمنی شهر تهران با بیان اینکه بیش از ۳۰ نفر پرسنل آتشنشانی مسئولیت تامین ایمنی این مراسم را برعهده دارند گفت: علاوه بر این، ایستگاههای اطراف مجلس نیز در آماده باش صددرصد هستند
وی اضافه کرد فرماندهان و روسای ارشد سازمان نیز موظف شدند تا با گشت زنی در اطراف ساختمان مجلس شورای اسلامی و محل نظارت آتشنشانان نسبت به ایمنی و استقرار نیروهای خود اقدام کنند.
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