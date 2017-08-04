  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۳۰

تمهیدات آتش نشانی در روز تحلیف رییس جمهور

تمهیدات آتش نشانی در روز تحلیف رییس جمهور

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران تمهیدات این سازمان برای تامین ایمنی مراسم تحلیف رئیس‌جمهوری را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی گفت: با توجه به برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی هماهنگی‌های لازم در این زمینه با مسئولان مربوطه انجام شده و سازمان آتش‌نشانی نیز به منظور تامین ایمنی این مراسم تدابیری را پیش بینی کرده است.

وی با بیان اینکه ایستگاه ۴۲ در مجاورت مجلس شورای اسلامی در آمادگی کامل خواهد بود افزود: همچنین پنج دستگاه خودروی منبع دار و هفت دستگاه موتور سیکلت در بخش‌های داخلی و خارجی مجلس مستقر خواهد شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشان و خدمات ایمنی شهر تهران با بیان اینکه بیش از ۳۰ نفر پرسنل آتش‌نشانی مسئولیت تامین ایمنی این مراسم را برعهده دارند گفت: علاوه بر این، ایستگاه‌های اطراف مجلس نیز در آماده باش صددرصد هستند

وی اضافه کرد فرماندهان و روسای ارشد سازمان نیز موظف شدند تا با گشت زنی در اطراف ساختمان مجلس شورای اسلامی و محل نظارت آتش‌نشانان نسبت به ایمنی و استقرار نیروهای خود اقدام کنند.

کد مطلب 4049831

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها