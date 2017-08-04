دولت به نیروهای انقلابی بیشتر توجه کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام وعد مرادبیگی در خطبه های نماز جمعه شهر ایلام اظهار داشت: ۴۰ سال از عمر با برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌گذرد که با توکل به خدا این مسیر را طی کرده و باز هم ادامه می‌دهیم، توجه به شعارهای اصیل انقلاب در این مدت نه تنها کم نشده بلکه پررنگ‌تر شده و باید این روند استمرار یابد.

وی گفت: مقام معظم رهبری در حکم تنفیذ رئییس جمهور به نکات مهمی اشاره فرمودند که در این مجال به بخشی از این نکات اشاره می‌شود، نکات مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری بسیار کلیدی است.

خطیب موقت جمعه ایلام گفت: جمهوریت نظام همان انتخاب مردم در اردیبهشت ماه امسال بود و شخصیتی را به عنوان رئیس جمهور گزینش کردند و مهر مشروعیت آن نیز توسط مقام معظم رهبری امضاء شد.

مرادبیگی گفت: توجه رئیس جمهور و دولت به خداوند متعال است که در توصیه‌های رهبری به آن تاکید شده که کارا را برای رضای خداوند انجام دهید، در هرجایی که در کشور به بحران رسیدیم و دشمن برای ما مشکل ایجاد کرده است با امید و توکل به خدا از آن گذر به راحتی عبور کرده‌ایم.

خطیب موقت جمعه ایلام گفت: توجه به نیروهای انقلابی از دیگر توصیه‌های مقام معظم رهبری به رئیس جمهور بود، نیروهایی که برای دفاع از انقلاب خود را سپر کرده و در مواقع حساس در میدان هستند باید مورد توجه واقع شوند.

وی ادامه داد: سپاه و بسیج و نیروهای ارزشی و کسانیکه تفکر انقلابی دارند و انقلاب را تا این لحظه نگه داشته‌اند باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند، باید رئیس جمهور و دولت به نیروهای انقلابی توجه کند.

امام جمعه موقت ایلام اضافه کرد: حضور در بین مردم از دیگر توصیه‌های رهبری به رئیس جمهور بود و مادامی که بین مردم نباشیم نمی‌شود مشکلات مردم را حس کرد و برای رفع آن چاره‌جویی کرد.

مرادبیگی تصریح کرد: نباید مسئولان اسیر آمارها و گزارشات صرف شوند بلکه باید بین مردم بود و مشکلات آنان را حس و در رفع آن تلاش کرد، مدیریت جهادی تنها راه رفع مشکلات مردم است که باید دولت به این مقوله وجه جدی و اساسی کند.