مسئولان استان سمنان گزارش های آماری را با جزئیات عنوان کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس امینی ظهر آدینه در خطبههای نماز جمعه شاهرود به میزبان مسجد و مدرسه اعظم قلعه این شهر ضمن انتقاد از نحوه ارائه گزارش و آمارها بهویژه در بحث بیکاری، ابراز داشت: آمار بیکاری در استان سمنان ۸.۵درصد عنوان شد که باید بهمنظور ارائه خدمات مناسبتر از سوی برنامهریزها و کارشناسها این آمارها صورت شهرستانی و تفکیکی نیز بیان شود چراکه در بسیاری از نقاط استان مشکلات بیکاری و اشتغال بهعنوان دغدغه اصلیترین مشکل مردم مطرح است.
وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری، افزود: علیرغم دشمنیهای مستکبران و زورگویان غربی که کوشیدند با تحریمها مشکلات عدیدهای را برای امتهای مسلمان درست کنند اما از بدو انقلاب تاکنون با تکیهبر نیروی انسانی و کوله باری از چهار دهه تجربه دولتمردان، همچنان کشور را اداره خواهیم کرد.
امامجمعه شاهرود بابیان اینکه دولت آینده باید بر سه محور فعالیت کند، ابراز داشت: برطرف کردن مشکلات اقتصادی و معیشت داخلی مردم، برخورد جدی و باصلابت در مقابل مستکبران و ایجاد تعامل سازنده با کشورهایی که میکوشند در برابر ابرقدرتها ما را منزوی جلوه دهند، ازجمله وظایف ریاست جمهوری چهار سال آینده خواهد بود.
امینی با اشاره به مراسم تنفیذ ریاست جمهوری، تصریح کرد: پذیرش مسئولیت امانت موقتی محسوب می شود لذا باید با مدیریت صحیح این امانت به افراد و نسل بعدی سپرده شود و همچنین دولت باید در هزینه کرد بودجه بیت المال اولویتها را مدنظر قرار دهد تا بتوان با برنامهریزی جامع، مدون، بهدور از دودستگی و اختلاف با تکیه بر اتحاد، کشوری با صلابت ساخت.
وی بابیان اینکه نقد منصفانه، به شایستگی پیشرفت را به دنبال خواهد داشت، افزود: فضای نقد باید به گونه ای باشد تا التهاب آفرینی در جامعه ایجاد نشود و از سوی دیگر دولتمردان باید به درون مردم رفته و بیواسطه از آنها سخن حق را بشنوند و در تصمیمگیریهای بینالمللی مراقب نفوذ دشمن باشند.
خطیب جمعه شاهرود بابیان اینکه حکم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری اگر با تائید مقام معظم رهبری نباشد، طاغوتی است، ابراز داشت: بهترین قانون ولو همراه با دین و اسلام باشد باید از طریق نظام ولایی مورد تائید قرار گیرد لذا برگزاری شایسته این مراسم بسیار حائز اهمیت است.
امینی ضمن اشاره به ۱۴ مرداد سالروز حقوق بشر و کرامت انسانی، تصریح کرد: همه ما پیرو نظام دینی و مذهبی هستیم که حقوحقوق طبیعت، خاک، حیوانات و انسان را لازم میداند اما بسیاری از کشورهای غربی که دم از حقوق بشرمی زنند باکمال تأسف این اصلیترین نیاز بشری را حتی در بین خودشان نیز رعایت نمیکنند و با خلق داعش بارها در عمل خود ثابت کردند که نه تنها مدافع حقوق بشر نیستند بلکه کشورهای اسلامی را متهم به نقض حقوق بشر میکنند.
وی با اشاره به پرتاب موشک و آزمایش فضایی در هفته گذشته، افزود: پرتاب ماهواره از پایگاه فضایی امام خمینی(ره) به دست توانای دانشمندان و نیروهای فنی داخل به انجام رسید که چند کشور اروپای آن را ناقض حقوق بشر خواندند آیا حق ایران پیشرفت علمی نیست؟ این کشورها فکر میکنند ایران نباید حق پیشرفت علمی را داشته باشد و این نمونه زورگویی است که توسط آنها انجام میشود.
خطیب جمعه شاهرود با تاکید بر اینکه اتحاد میتواند امت اسلامی را به پیشرفت برساند، ابراز داشت: ملتهای عراق، سوریه در آستانه پیروزی قرار دارند لذا باید مراقب باشند تا کشورهای غربی با تفرقههای بهظاهر مصلحتآمیز آنها را فریب ندهد.
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