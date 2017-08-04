انتخاب کابینه دوازدهم و مدیران بر اساس شایستگی و فراجناحی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین که در مسجدالنبی برگزار شد اظهارداشت: مسلمان باید همواره با نیت و اعمال خیر دنبال کارهای خوب و خداپسندانه باشد و مردم از وجودش استفاده کنند و در امان باشند.

وی با تبریک میلاد حضرت امام رضا(ع) افزود: سیاست امام هشتم تحکیم پایه های ولایت و امامت بود و ما نیز وظیفه داریم به عنوان پیروان آن حضرت در این مسیر گام برداریم و کوشا باشیم.

تنفیذ حکم ریاست جمهوری، آغاز رسمی فعالیت دولت دوازدهم

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: با تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی مقام مظعم رهبری فعالیت رسمی دولت دوازدهم را قانونی خواهد کرد که در این میان توجه به رهنمودهای مهم رهبری ضروری است.

وی اضافه کرد: رهبر انقلاب بر اساس احترام به آراء مردم حکم ریاست جمهوری را تنفیذ کردند و در متن و سخنرانی مهم ایشان مسائل بسیار مهمی مطرح شده است که باید به آن توجه و عمل شود.

خطیب جمعه قزوین یادآورشد: وقتی رئیس جمهور سوگند یاد می کند در واقع به نمایندگی از وزرا، مدیران کل، استانداران، فرمانداران، متعهد می شود به متن سوگند وفادار بماند لذا انتظار داریم در استقرار عدالت کوشا باشند.

عابدینی بیان کرد: اگر عدالت در جامعه برقرار شود دیگر شاهد بیکاری و گرسنگی عده ای و شکم سیری برخی افراد خاص نخواهیم بود که در این میان از رئیس جمهور توقع داریم در اجرای احکام اسلامی و تقویت وحدت و عزت ملی هم بکوشند.

وی اضافه کرد: برخی جایگاهها نباید حزبی و جناحی شود از آن جمله ائمه جمعه، استانداران، وزرا و روسای دانشگاهها نباید با رویکرد سیاسی کار کنند بلکه باید فراجناحی باشند.

امام جمعه قزوین اظهارداشت: امروز رئیس جمهور متعلق به همه ملت است و باید در عزل و نصب ها نگاه سیاسی و حربی نداشته باشد و به منافع ملی فکر کند و از افراد شایسته در مسئولیت ها استفاده کند.

رئیس جمهور پیگیر اقتصاد مقاومتی باشد

وی اضافه کرد: اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی از دیگر توصیه های رهبری است و باید رئیس جمهور و کابینه انتخابی برای تحقق این امر مهم برنامه ریزی کنند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین یادآورشد: امروز با آشکار شدن چهره واقعی آمریکا همه کسانی که با تعصب از برجام دفاع می کردند هم متوجه شده اند که آمریکا دروغ گفته و به هیچ تعهدی پایبند نیست و برجام نیز هیچ دستاوردی برای کشور نداشته است و باید روی پای خود بایستیم.

آیت الله عابدینی گفت: باید کاری کنیم تا به بیگانگان محتاج نباشیم و با اتکا به توانمندیهای داخلی در مسیر استقلال اقتصادی حرکت کنیم.

وی بیان کرد: رئیس جمهور باید از محرومان و مستضعفان و فقرا دفاع کند نه این که حامی رانت خواران، زمین خواران، حقوق بگیران نجومی و رفاه طلبان باشد.

خطیب جمعه قزوین اظهارداشت: دولتمردان باید ضمن حمایت از تولید داخل به فکر ایجاد اشتغال برای جوانان بیکار باشند و نگذارند با ورود بی رویه کالای خارجی اشتغال و تولید صدمه ببیند.

عابدینی گفت: توجه به توانمندها و منابع خدادادی مانند معادن، منابع طبیعی، نیروی انسانی اگر درست استفاده شود می تواند نیازهای داخلی را برطرف کرده و به اشتغال و اقتصاد کمک کند.

صراحت در صیانت از ارزشهای انقلاب

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین در ادامه خطبه های نماز بیان کرد: رئیس جمهور و تیم همراهش باید در بزرگداشت ارزشهای انقلابی صراحت و شفافیت داشته باشند و رسیدگی به امور محرومان را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی با اشاره به رهنمود رهبری در تعامل با جهان یادآورشد: بجز آمریکا و اسرائیل باید با درایت با کشورهای دنیا تعامل و رابطه داشته باشیم اما ایستادگی در برابر ستمگران ضروری است.

آیت الله عابدینی تصریح کرد: به گفته رهبری هزینه ایستادگی در برابر استکبار جهانی کمتر از مقابله با آنهاست و ما باید روحیه مقاومت را در مردم و مسئولان تقویت کنیم وبدانیم رابطه با دشمنان استکباری معنا ندارد.

وی بیان کرد: مسئولیت در نظام اسلامی یک امانت الهی است و باید از این فرصت برای خدمت بیشتر به مردم استفاده شود.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: مراسم تحلیف ریاست جمهوری که فردا شنبه با حضور نمایندگان برجسته کشورهای جهان در تهران برگزار خواهد شد موجب اقتدار و عزت ایران اسلامی می شود و امیدواریم با این اقتدار شاهد تحول اساسی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور باشم.

وی در پایان با اشاره به میلاد خجسته امام رضا(ع) آشنایی با سیره امام هشتم و دفاع از ولایت را ضروری دانست.