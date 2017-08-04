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۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۵۸

هنرمندان دزفولی در ونزوئلا افتخارآفرینی کردند

هنرمندان دزفولی در ونزوئلا افتخارآفرینی کردند

دزفول - فیلم «سایه‌ها» اثر هنرمندان دزفولی موفق به دریافت پنج جایزه در جشنواره فیلم پنج قاره‌ای ونزوئلا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سایه‌ها اثر عباس سام (خادم الرسول) فیلم‌ساز دزفولی، موفق به دریافت پنج جایزه در جشنواره فیلم پنج قاره‌ای کشور ونزوئلا شد.

تندیس بهترین کارگردانی، تندیس بهترین فیلم در بخش سینمای تعلیقی و مهیج به این اثر اعطا شد؛ ضمن اینکه جایزه بهترین گریم به ستار رشنو، گریمور این فیلم و دیپلم افتخار بهترین فیلم از نگاه مخاطبان نیز به این اثر تعلق یافت.

همچنین دیپلم افتخار بازیگر نقش اول مرد نیز به محمد حسین پورکیانی بازیگر این اثر تعلق گرفت.

فیلم سایه‌ها که به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی عباس سام در شهرستان دزفول تولید شده همچنین توانسته در جمع هشت فیلم برتر پایانی در جشنواره بین‌المللی اوراسیا روسیه نیز راه یابد.

این فیلم پیش‌تر در بخش جنبی شورت کرنر جشنواره کن فرانسه، جشنواره کامپ کنیا و جشنواره فیلم شیملا هند نیز راه یافته است.

در تولید فیلم سایه‌ها، محمدحسین پورکیانی به عنوان بازیگر، مهیار علیزاده آهنگساز نامدار کشور و محمد نورانی تصویربردار سینمای ایران همکاری داشته‌اند.

فیلم سایه‌ها در فروردین‌ماه سال ۹۶ در شهرستان دزفول تولید شده است.

کد مطلب 4049853

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