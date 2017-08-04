آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر است/ ضرورت حل مشکلات معیشتی مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم متقی نیا در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر در سخنانی با تبریک میلاد امام رضا(ع) اظهار داشت: امام رضا می فرماید هر کسی با معرفت مرا زیارت کند در روز قیامت شفیع او خواهم شد.

پیچیدن نسیم رحمت در استان ها با حضور خادمان امام رضا(ع)

وی با بیان اینکه خدای متعال برکت را در همه زیارت ها قرار داده است عنوان کرد: زیارت از اختصاصات و افتخارات شیعه است و در بین ائمه دو امام زیارت مخصوص دارند که شامل امام حسین(ع) و همچنین امام رضا(ع) است.

امام جمعه موقت خرم آباد با اشاره به حضور خادمین امام رضا(ع) در استان های مختلف از جمله استان لرستان بیان داشت: با حضور خادمین امام رضا(ع) در استان ها نسیم رحمت در استان، مساجد، بیمارستان ها، زندان ها، روستاها می پیچید و همچنین خدام امام رضا(ع) با خانواده شهدا و جانبازان دیدار می کنند.

حجت الاسلام متقی نیا همچنین از فراهم شدن زیارت امام رضا(ع) توسط عده ای خیر برای کسانی که به لحاظ مالی توانایی لازم را ندارند خبر داد و گفت: این امر جای تقدیر است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری مراسم تنفیذ ریاست جمهوری توسط رهبری بیان داشت: این امر نماد مردم سالاری دینی، ملی و انسجام ملی است.

مسئولان مشکلات معیشتی مردم را حل کنند

امام جمعه موقت خرم آباد با تاکید بر اینکه این مراسم گام مهمی در دفاع از امنیت کشور و همچنین نشانه مردم سالار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است تصریح کرد: این مراسم نشانه مشروعیت دادن ریاست جمهوری از سوی رهبری است.

حجت الاسلام متقی نیا با تاکید بر ضرورت توجه به بیانات مقام معظم رهبری در این مراسم از سوی رئیس جمهور و مسئولان ادامه داد: جهت گیری های رهبری در راستای مطالبات مردمی است که در این رابطه باید به رفع مشکلات مردم به خصوص مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم توجه شود.

وی همچنین تعامل گسترده با دنیا با حفظ سه اصل حکمت، عزت و مصلحت از دیگر محورهای سخنان رهبری در راسم تنفیذ ریاست جمهوری عنوان کرد و گفت: همچنین ظهور با قدرت و با صلابت در مقابل نظام سلطه از دیگر تاکیدات رهبری خطاب به مسئولان بود.

امام جمعه موقت خرم آباد همچنین با اشاره به برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری گفت: این مراسم نیز آغاز دوره مدیریت جدید در کشور بوده و نشانه شکست طرح ایران هراسی و منزوی کردن ایران و همچنین وحدت قوای سه گانه است.

آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر است

حجت الاسلام متقی نیا همچنین با اشار به دیدار مقام معظم رهبری با کارگزاران حج بیان داشت: تاکید رهبری در این دیدار استفاده از ظرفیت عبادی و سیاسی حج و همچنین برگزاری حج مطلوب متناسب با آموزه های دینی بوده است.

وی همچنین با اشاره به روز خبرنگار و شهادت شهید صارمی تصریح کرد: خبرنگاران زبان گویای مرم هستند و رسالت انقلابی بر عهده دارند.

امام جمعه موقت خرم آباد با اشاره به پیگیری مطالبات مردم و همچنین نهادینه کردن ارزش های انقلاب از سوی خبرنگاران ادامه داد: خبرنگاران در تبیین گفتمان اسلامی در داخل و خارج از کشور تاثیر گذار هستند.

حجت الاسلام متقی نیا همچنین به سالگرد بمباران هیروشمیا و ناکازاکی توسط آمریکا اشاره کرد و گفت: آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر و شیطان بزرگ است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستاورد علمی ملی و بین المللی ماهواره سیمرغ گفت: این اقدام، کاری بزرگ بود که توسط صنعت هوا فضای کشور صورت گرفت و موجب امید در بین آحاد ملت و یاس در بین دشمنان ملت شد.