به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبههای این هفته نماز جمعه کرج با اشاره به برگزاری مراسم تنفیذ ریاست جمهوری و با تأکید بر اینکه این مراسم تشریفاتی نیست، اظهار کرد: تنفیذ حکم ریاست جمهوری یکی از مهمترین اتفاقات سال است.
آیتالله حسینی همدانی با اشاره به اهمیت اتحاد در انتخاب رئیسجمهور آنهم در نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت: رئیسجمهور منتخب با تنفیذ رهبری مشروعیت پیدا میکند.
وی در ادامه به تشریح نظریه ولایتفقیه پرداخت و گفت: در حکومت اسلامی ولیفقیه از افراد و نهادهایی برای اداره حکومت اسلامی کمک میگیرند، امام راحل فرمودند؛ انتصاب مسئولان در جامعه اسلامی برای به عهده گرفتن مسئولیتی منوط به نصب ولیفقیه است در صورتی که این مشروعیت نباشد حکم طاغوتی است.
خطیب جمعه کرج با تأکید بر اینکه رئیسجمهور تا زمانی که مشروعیت را از ولیفقیه دریافت نکند نمیتواند زمام امور اجرایی کشور را بر عهده بگیرد، گفت: در حکم تنفیذ رئیسجمهور آمده است که ولیفقیه بر اساس خواست مردم این فرد را منصوب میکند و این مشروعیت تا زمانی ادامه پیدا می کند که شخص رئیس جمهور در خط اسلام و انقلاب باشد.
دولت جدید نباید از حامیان فتنه در کابینه استفاده کند باید رسیدگی به مشکلات مردم را در دستور کار قرار دهدنماینده ولیفقیه در استان البرز در بخش دیگری با تأکید بر اینکه هیچ کدورتی میان مردم و رهبری وجود ندارد، به مسئله فتنه گران اشاره کرد و گفت: عدهای قصد براندازی حکومت اسلامی را داشتند و این مهم از کسی پوشیده نیست درحالیکه برخی میخواهند این مسئله را یک کدورت معرفی کنند.
آیتالله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه دولت جدید نباید از حامیان فتنه در کابینه استفاده کند، گفت: دولت دوازدهم باید رسیدگی به مشکلات مردم را در دستور کار قرار دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اینکه جامعه باید حول ولایت باشد، گفت: امنیت افراد زمانی تأمین میشود که پیرو ولایت باشند زیرا اگر ولایت نباشد جهان به سمت نابودی و فساد خواهد رفت.
خطیب جمعه کرج بابیان اینکه آمریکا و متحدانش در کشورهای اسلامی جنایت میکنند، به شیوع وبا در کشور یمن اشاره کرد و گفت: شیوع وبا در یمن کشتار مردم میانمار و کشمیر با سکوت مجامع بینالمللی همراه است درحالیکه آنها همیشه دم از حقوق بشر میزنند.
ولایت اصل اساسی جامعه اسلامی ایران است
نماینده ولیفقیه در استان البرز نمونه حقوق بشر غربی حمله نظامی به هیروشیما دانست که منجر به کشته شدن ۲۰۰ هزار نفر شد و گفت: حقوق بشر غربی به دنبال تحقق اهداف شوم آمریکا و همپیمانانش است.
آیتالله حسینی همدانی در بخش دیگری با اشاره از ولایت به عنوان اصلی اساسی در جامعه اسلامی ایران یاد کرد و گفت: رهبری از ابتدا به آمریکا خوشبین نبودند و اعمال تحریمهای جدید آمریکا نشان از این مهم دارد که شیطان بزرگ هیچگاه مورد اعتماد نبوده است.
وی با تأکید بر اینکه مردم همیشه درصحنه ایران اسلامی هیچگاه دست از حمایت ولیفقیه بر نخواهند داشت، گفت: آمریکا، رژیم صهیونیستی و دشمنان داخلی بدانند مردم همیشه پست سر ولایت هستند.
خطیب جمعه کرج در ادامه با گرامیداشت سالروز ولادت امام رضا (ع)، گفت: یکی از معارف بزرگ امام هشتم حدیث سلسله الذهب است. نویسندگان این حدیث ۲۰هزار نفر بودند.
نماینده ولیفقیه در استان البرز از حدیث سلسله الذهب بهعنوان سندی کامل یادکرد و گفت: این سند یک سند سیاسی است. این حدیث مقابل ظلم و جور زمان یک انقلاب محسوب میشود.
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