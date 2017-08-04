اقتصاد را سیاسی نکنیم! /آنطور که باید، از برجام بهره نگرفتیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق ایران، یحیی آل اسحاق اظهارداشت: ما نباید اقتصاد را سیاست‌زده کنیم؛ حتی اگر دیدگاه سیاسی متفاوتی داشته باشیم باید در گفتن از اقتصاد، منطق آن را فراموش نکنیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اضافه کرد: دولت یازدهم خیلی از راه‌های دشوار را هموار کرده است؛ تورم، رکود، حل پرونده هسته‌ای با توافق برجام؛ حالا وقت آن است که دولت دوازدهم گام‌های بلندتری بردارد.

وی افزود: اصل تلاش برای توافق برجام، تلاشی است قابل‌تقدیر که بارها و بارها از طرف دولت و مقام‌های رسمی کشور مورد تأیید قرار گرفته است. اما برخی از مشکلاتی که پابرجاست. باید در این دوره با دیپلماسی سیاسی، عمومی و اقتصادی برطرف شود.

آل‌اسحاق درباره برنامه دولت گفت:دولت دوازدهم باید اولویت‌های خود را مشخص کند؛ به نظر می‌رسد باید اولین اولویت دولت توجه به معیشت مردم باشد. باید برای بیکاری چاره‌اندیشی کرد. این مسئله‌ای است که غیر از مشکلات اقتصادی، عواقب سیاسی-اجتماعی دارد.

وی افزود:رفع مشکل بیکاری به برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نیاز دارد. در میان مدت باید بتوانیم از مسیری که برجام فراهم کرده برای رفع این مشکلات بهره بگیریم.

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با سرمایه گذاری و جذب سرمایه خارجی می‌توانیم سبب رونق تولید و صنعت شویم؛ در رونق تولید و اقتصاد است که می‌توانیم امیدوار باشیم بیکاری رفع یا آمار آن کمتر می‌شود؛ اما آنطور که باید از برجام بهره نگرفته‌ایم.

آل اسحاق درباره اینکه چرا نتوانسته‌ایم از برجام آن‌طوری که باید بهره بگیریم؟ گفت: ‌علاوه بر بدعهدی طرف مقابل که اجازه بهره گرفتن از تمام فرصت‌های بانکی-اقتصادی را نمی‌دهد، برخی از این موانع به ساختارهای کلان در داخل کشور برمی‌گردد.‌

وی افزود:برای ارتباط با بانک‌های بین‌المللی باید الزامات این کار فراهم شود. باید استانداردهای بازل ۲ و ۳ در نظر گرفته شود. لازمه ارتباط با بانک‌های جهانی این است که تک‌تک بانک‌های ایران به این استانداردها مجهز شوند و رسیدن به چنین تحولی نیازمند زمان است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به تأثیرپذیری بانک‌های اروپایی از آمریکا و بدعهدی و بداخلاقی دونالد ترامپ هم اشاره و اضافه کرد: هنوز آنها خاطره آن جرائم سنگین را به یاد دارند و از بازگشت چنین موانعی بر خود نگران هستند. البته همین اواخر یکی از بانک‌های کانادایی ۵۰۰ هزار دلار جریمه شد.

آل‌اسحاق ادامه داد: بعد از برجام بازارهای منطقه‌ای، آسیایی و اروپایی به روی کالاهای ایرانی گشوده شده است. او تصریح می‌کند که باید همه بازارهای جهانی را برای اقتصاد ایران حفظ کرد اما تاکید مجددی دارد بر بازارهای منطقه به‌خصوص کشور عراق.

وی گفت: ما باید در دوره جدید به سه حوزه توجه بیشتری داشته باشیم؛ افزایش صادرات غیرنفتی، توجه به بازارای منطقه‌ای و توجه به رفع مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط. اگر این سه حوزه به طور جدی مورد توجه باشد نتیجه بهتری در رفع مشکل بیکاری به عنوان اولین چالش اقتصادی کشور می‌گیریم.

آل‌اسحاق مهم‌ترین بازارهای هدف را بازارهای منطقه و چین دانست، به بازارهای عراق اشاره و تاکید کرد:آتیه بازار عراق برای ایران خیلی خوب خواهد بود. اگر از تجربه خود درست استفاده کنیم این بازار فرصت بسیار خوبی برای اقتصاد ایران است؛ از کاشی‌های کنار خیابان تا ساختمان‌سازی، پتروشیمی، برق، گاز، نفت، صنایع پلاستیک به صنعت ایران وابسته هستند و نیاز به تعامل و همکاری دارند. ، ما نباید بازار عراق را به‌هیچ‌عنوان فراموش کنیم و این ظرفیت بزرگ را به روی اقتصاد کشور خود ببندیم.

وی افزود:باید دولت تیم اقتصادی منسجمی داشته باشد که هماهنگ باهمدیگر عمل کنند؛ از سوی دیگر برای اقتصاد ایران برنامه و استراتژی داشته باشند.

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران باید تنش‌های سیاسی را به حداقل برسانیم تا اقتصاد در بستر مناسب، آرام و بدون تنش ادامه مسیر دهد وگرنه تنش‌های سیاسی بازدارنده مسیر اقتصاد خواهد بود. باید اجازه دهند دولت به دور از تنش‌های سیاسی کار خود را ادامه دهد.