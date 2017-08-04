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۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۲۱

امام جمعه گلستان:

دولت دوازدهم با برنامه ریزی مدون در جهت حل مشکلات مردم گام بردارد

دولت دوازدهم با برنامه ریزی مدون در جهت حل مشکلات مردم گام بردارد

بهارستان- امام جمعه گلستان گفت: دولت دوازدهم با برنامه ریزی مدون در جهت حل مشکلات مردم گام بردارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مرتضی صفایی در خطبه های امروز نماز جمعه بهارستان ضمن تبریک میلاد با سعادت امام رضا(ع) با تاکید بر داشتن حیاء الهی گفت: حیا سبب می شود انسان به درجات والا برسد

وی سپس با اشاره به تنفیذ و تحلیف مقام ریاست جمهوری اضافه کرد: فردا رییس جمهور در برابر خدا و نیز تمام ملت ایران، برای خدمت به ملت ایران سوگند خواهد خورد.

امام جمعه گلستان با تاکید بر مشکلات اقتصادی و بیکاری جامعه گفت: امیدواریم دولت جدید با برنامه ریزی و حرکت مدون و در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری، زمینه حل مشکلات جامعه را فراهم کند، مسئولین تلاش کنند تا برخی عقب افتادگی ها جبران شود و موفقیت هایی مانند افتتاح ایستگاه فضایی امام خمینی و پرتاب ماهواره بر سیمرغ بیش از پیش تکرار شود.

وی افزود: همه مسئولین موظف هستند تا در جهت ایجاد رفاه در جامعه گام بردارند و به خوبی به مردم خدمت کنند، چرا که مردم صاحبان اصلی این انقلاب هستند.

صفایی سپس به مساله حج اشاره کرد و گفت:  امیدوارم برخی مشکلات موجود حج نیز مرتفع شود و مسلمانان در امنیت کامل به حج بروند، تاکنون که اخباری مبنی بر انجام خوب وظایف محوله بر عربستان در میزبانی از حاجیان ایرانی شنیده شده است.

کد مطلب 4049867

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