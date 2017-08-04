به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی علما در خطبه‌های عبادی- سیاسی نماز جمعه این هفته کرمانشاه ضمن تبریک میلاد امام رضا(ع) و با توصیه همگان به تقوای الهی و دوری از معصیت اظهار داشت: بحث امامت و ولایت از مهم ترین بحث های کلامی، فقهی، اجتماعی و سیاسی است.

وی پیام کاروان حامل پرچم امام رضا(ع) را پیروی از ولایت دانست و بیان کرد: اگر سعادت دنیا و آخرت را می خواهیم باید چشم و گوشمان به بیانات مقام معظم رهبری باشد.

امام جمعه کرمانشاه خاطر نشان کرد: امام صندوقچه حقایق و علم الهی است و همانطور که رسول خدا(ص) در بیش از ۹ روایت بیان کرده است «هرکس امام زمان خود را نشناسد اگر بمیرد به مرگ جاهلی مرده است».

وی اشاره ای نیز به مناسبت‌های هفته داشت و ادامه داد: روز ۱۴ مرداد سالگرد نهضت مشروطه است که از مهم ترین علل شکست این نهضت عدم بصیرت لازم بود.

آیت‌الله علما تصریح کرد: ۱۴ مرداد همچنین سالگرد حقوق بشر اسلامی و کرامت است و کسی که معنای کرامت واقعی را می‌داند باید متولی این امر باشد نه کشورهایی که در فلسطین، یمن، عراق، بحرین و ... آدم کشی می کنند و بویی از حقوق بشر نبرده اند.

وی به بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی توسط آمریکا در ۱۴ مرداد نیز اشاره کرد و افزود: در این حمله ناجوانمردانه بیش از ۱۶۰ هزار نفر کشته و مجروح شدند حال آمریکا می خواهد راجع به حقوق بشر حرف بزند؟

خطیب جمعه کرمانشاه گفت: همچنین ۱۵ مرداد سالروز شهادت خلبان عباس بابایی و ۱۶ مرداد سالروز تشکیل جهاد داتشگاهی در سال ۵۹ است.

وی گروه‌ های تروریستی از طالبان گرفته تا داعش را دست آموز آمریکا دانست و بیان داشت: روز ۱۷ مرداد سالگرد شهادت دیپلمات‌ها و شهادت شهید محمود سارمی خبرنگار جمهوری اسلامی به دست طالبان است.

آیت‌الله علما اذعان داشت: همچنین ۱۸ مرداد سالگرد شهادت امیر خلبان حسین لشگری است که مدت ۱۸ سال در عراق به اسارت به سر برد.

خطیب جمعه کرمانشاه به بیانات مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری این جلسه را یکی از نمادهای مردم سالاری معرفی کرد که همه طبقات و شخصیت‌ها در آن حضور دارند درحالی که گذشته اصلا توده مردم در چنین کارهایی دخیل نبودند.

وی اظهار داشت: رهبر انقلاب همچنین گفت این مراسم از آغاز انقلاب تا کنون دوازدهمین مرتبه است که مدیران و مردم اجتماع می کنند و در سرنوشت کشور نقش آفرینی می کنند.

آیت الله علما ابراز داشت: نسل جوان فراموش نکنند که در زمان طاعوت مردم در حاشیه بودند اما امروز با حضور در پای صندوق رای نسبت به مقدرات خود نظر می دهند که در دنیا این کم نظیر است.

وی یادآور شد: رهبر انقلاب در بیانات خود به رئیس دولت آینده توصیه کرد بررسی مشکلات مردم در راس امورات قرار بگیرد و همه وزرا نیز با این عینک و نگاه در صدد رفع مشکلات اقتصادی مردم باشند.

امام جمعه کرمانشاه پیشرفت کشور را عامل ترس دشمنان و علت اصلی تحریم کشور توسط آنها دانست و افزود: بر همین اساس رهبر انقلاب به دولت آینده تاکید کرد به مشکلات و معیشت مردم توجه ویژه داشته باشند تا پس از ۴ سال بتوانند کارنامه درخشانی از خود به جای بگذارند.

وی گفت: از دیگر بیانات رهبر داشتن تعامل گسترده با همه مردم دنیا است که با دشمن شناسی با این رویه را در پیش بگیریم و در برابر سلطه دشمنان با صلابت ایستادگی کنیم، حال دشمن هر که می خواهد باشد.

آیت الله علما متجاوز ترین و قبیح‌ترین‌ کشور را ایالات متحده دانست و گفت: باید با تمام توان در مقابل آنها ایستاد.

وی بار دیگر به بیانات رهبر اشاره کرد و گفت: رهبر فرمودند چه دولت و چه غیر دولت، همه مسئولین از صدر تا ذیل طبق فرموده امام علی(ع) امامنت‌دار هستند، لذا باید به خوبی امانت‌داری کنند.

خطیب جمعه کرمانشاه خاطرنشان کرد: همچنین رهبری بر حفظ اسلام، انقلاب و وحدت کلمه تاکید داشتند و فرمودند همانگونه وحدت را تاکنون حفظ کرده اید از این پس نیز حفظ کنید چرا که دشمن از این وحدت وحشت دارد.

وی در پایان اشاره ای نیز به سالروز شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی داشت و از آنان به خاطر برگزاری برنامه های مختلف در مناسبات تقدیر و تشکر کرد.