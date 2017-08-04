توجه دولت جدید به توصیه های رهبر/مبارزه با استکبار در اولویت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله زین‌العابدین قربانی در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت با تبریک میلاد فرخنده امام رضا (ع) اظهار کرد: امام رضا(ع) مدت ۵۵ سال عمر کردند که ۳۵ سال از آن در زمان پدر ایشان بود و ۲۰ سال مقارن با حکومت هارون، امین و مأمون زندگی کردند.

وی به سفر امام رضا (ع) از مدینه به مرو و خراسان اشاره کرد و افزود: قبول ولایتعهدی مأمون توسط امام رضا(ع) ممکن است برای بعضی از افراد این پرسش را مطرح کند نوعی تأیید حکومت مأمون باشد اما مأمون قصد به شهادت رساندن امام(ع) را داشت و حضرت با سفر به مرو به‌دنبال منافع اسلام بود.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه تا زمان امام رضا(ع) شیعه در جامعه رسمیت نداشت، خاطرنشان کرد: سفر امام رضا(ع) به خراسان موجب به رسمیت شناخته شدن شیعه در جامعه شد ضمن اینکه در آن دوران حقایق برای توده مردم بیان نمی‌شد و امام(ع) از این فرصت برای بیان حقایق دین استفاده کرد.

آیت‌الله قربانی، انتقاد نسبت به رفتار مأمون و خلفای عباسی در مواقع خاص را از فایده‌های سفر امام رضا(ع) به خراسان دانست و بیان کرد: سفر امام رضا(ع) به خراسان موجب شد با ادیان مختلف مباحثه داشته باشند و حقایق اسلام را به اثبات برسانند.

توجه دولت جدید به توصیه های رهبر انقلاب

وی، حضور ۱۵ هزار نفر از سادات در ایران پس از حرکت امام رضا(ع) به خراسان را از برکت‌های این سفر عنوان کرد و گفت: تعداد ۹۰۰ بقعه متبرکه در گیلان وجود دارد که از برکت‌های سفر امام رضا(ع) به ایران محسوب می‌شود.

امام جمعه رشت در ادامه با اشاره به تقارن تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط مقام معظم رهبری با میلاد امام رضا (ع)، تأکید کرد: دولت جدید باید به توصیه های رهبر معظم انقلاب که در این مراسم داشتند، توجه و به آن عمل کنند.

آیت‌الله قربانی، رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم را نخستین توصیه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت ذکر کرد و یادآور شد: تعامل منطقی با دنیا دومین توصیه رهبر معظم انقلاب به رئیس جمهور بود ضمن اینکه مبارزه با عوامل سلطه باید در دستور کار دولت باشد و رفتار اعضای دولت نباید به گونه‌ای باشد که نظام سلطه به آنها دل ببندد.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه تلاش دولت باید بر وحدت امت اسلامی باشد، اظهار کرد: دولت را نباید تضعیف کرد بلکه در جاهایی که نیاز است باید انتقاد سازنده داشته باشیم.

وی در ادامه به سفر به دیلمان به منظور رسیدگی به وضعیت مردم منطقه در هفته جاری اشاره کرد و افزود: نبود راه دسترسی، کشتارگاه، پمپ بنزین و آب از مشکلات مردم منطقه دیلمان بود و این مشکلات با پیگیری مسؤولان در حال برطرف شدن است.

ضرورت احداث جاده دیلمان ـ آسیابر ـ شاه شهیدان ـ امامزاده هاشم(ع)

آیت‌الله قربانی، خواستار احداث جاده دیلمان ـ آسیابر ـ شاه شهیدان ـ امامزاده هاشم(ع) به طول ۶۰ کیلومتر شد و بیان کرد: مردم دیلمان برای سفر از این منطقه باید مسیر ۱۶۰ کیلومتری از لاهیجان را طی کنند در صورتی که با احداث جاده دیلمان ـ امامزاده هاشم(ع) این مسیر به ۶۰ کیلومتر کاهش پیدا می‌کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه آسفالت جاده دیلمان ـ امامزاده هاشم(ع) آغاز شده است، تصریح کرد: مسؤولان باید بین مردم حضور داشته باشند و از استاندار گیلان به منظور حضور در مناطق مختلف استان و برطرف کردن مشکلات مردم تشکر می‌کنم.

وی به آزادسازی مناطقی از سوریه که دارای جمعیت مسیحی است توسط رزمندگان اسلام اشاره کرد و گفت: رزمندگان اسلام نجات‌دهنده تمام انسان‌ها با ادیان مختلف هستند و امیدوارم دنیای اسلام بیدار شود و در سایه تعلیمات قرآن، پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع) بتواند امنیت و آسایش را برای ملت‌ها فراهم کند.