عراق بحران تروریسم را پشت سرگذاشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، ابراهیم الجعفری وزیر امور خارجه عراق امروز اظهار داشت: عراق بحران تروریسم را پشت سر گذاشت و وارد مرحله بازسازی و آبادانی خواهد شد.

وی امروز در جریان استقبال از سفیر غیر مقیم نروژ در بغداد درباره توسعه روابط دوجانبه رایزنی کرد. الجعفری همچنین از مواضع حمایت آمیز نروژ از عراق قدردانی کرد.

وزیر خارجه عراق خاطرنشان کرد: پیروزی نیروهای عراقی بر گروه تروریستی داعش، پیروزی جامعه جهانی بر تروریسم بود. عراق کشوری ثروتمند است اما به دلیل کاهش قیمت نفت و هزینه های ناشی از جنگ با داعش، شرایط استثنایی را طی می کند.

وی ضمن درخواست تداوم حمایت نروژ از عراق در زمینه امنیتی گفت: داعش از موصل بیرون رانده شده است اما خطر این گروه هنوز تمام نشده است.

از سوی دیگر سفیر نروژ در عراق نیز بر ادامه حمایت کشورش از بغداد در زمینه های انسانی و آموزش نیروهای عراقی تاکید کرد.