به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مجتبی میردامادی ظهر امروز در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اصفهان با اشاره به موضوع تنفیذ حکم ریاست جمهوری در روز گذشته اظهار داشت: ولایت مختص خداوند، رسول و ائمه معصومین و در غیاب امام زمان (عج) بر عهده فقها، علما و مجتهدین زمانه است، در حکومت اسلامی رای مردم زمانی تایید و تکمیل می‌شود که توسط ولی‌فقیه تنفیذ شود.

وی با اشاره به جهت‌گیری‌های اعلام شده توسط رهبر انقلاب برای دولت دوازدهم ابراز داشت: پرداختن به مشکلات مردم، مسائل داخلی، معیشت و اقتصاد مردم از جمله این موارد بود که باید مورد توجه جدی مسئولان قرار گرفته و برنامه‌ریزی‌های جدی در این زمینه انجام شود.

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم تاکید کرد: نباید این همه فاصله طبقاتی میان مردم یک کشور اسلامی باشد، چرا برخی باید حقوق‌های نجومی دریافت کنند و برخی در کوچک‌ترین مخارج زندگی درمانده باشند؛ این مسئله‌ای است که دولت محترم باید در چهار سال پیش رو توجه ویژه به آن داشته باشد.

ارتباط با کشورهای خارجی باید دو سویه و به نفع مردم باشد

وی با بیان اینکه رهبر انقلاب موافق ارتباط با دیگر کشورها هستند، بیان داشت: این ارتباط باید دوسویه و به نفع طرفین باشد و هیچ‌گاه زیربار ظلم و استکبار نخواهیم رفت.

میردامادی با بیان اینکه رویه ما در ارتباط با زورگویان و مستکبرانی مانند امریکا ایستادگی همراه با صلابت و قدرت است، تصریح کرد: مردم نیز با این روش در مراودات خارجی موافق هستند و خواهان ارتباط عزت‌مند و مقتدرانه و نه سرخم کردن در برابر زورگویی‌های دشمنان هستند.

وی با اشاره به بخشی از صحبت‌های رهبری در این باره بیان داشت: مطابق سخنان رهبر معظم انقلاب ما با همه رفیق هستیم اما زورگویی را نخواهیم پذیرفت چراکه دشمن به دنبال بردگی مسلمانان و کارشکنی برای آنهاست اما ملت ایران چنین رویه‌ای را برنتافته و در برابر آنها ایستادگی می‌کند.

امام جمعه موقت اصفهان به سخنان رهبری در ارتباط با تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: تا زمانی که به دیگر کشورها برای امور خود وابسته باشیم تنها ما را تحریم کرده و تهمت‌های ناروا و برچسب‌هایی همچون تروریست را بر ما روا می‌دارند.

نباید به خاطر تحریم از پیشرفت عقب‌نشینی کنیم

وی ادامه داد: امروز با وجود همه تحریم‌ها و دشمنی‌ها ما قوی‌تر از همیشه در عرصه بین‌الملل ظاهر شدیم و در ادامه این شیوه نباید به خاطر تحریم از پیشرفت عقب‌نشینی کنیم بلکه باید با به کارگیری استعدادهای ناب جوانان ایرانی به دشمنان نشان دهیم که از تحریم‌ها نمی‌هراسیم.

میردامادی با ابراز امیدواری از تشکیل کابینه‌ای از وزرای فرهیخته، کارآمد، متقی و جوان ابراز داشت: رای مردم امانتی در دستان دولت است و بر این اساس باید دقت کنیم در راه خدمت به مردم، انتخاب کابینه بر اساس ضابطه و کارایی و نه رابطه باشد.

برگزاری حج، مظهر یکپارچگی و عظمت امت اسلامی است

وی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به آغاز سفر حجاج به مکه مکرمه و مدینه منوره ابراز داشت: برگزاری مراسم حج نمادی از اقتدار مسلمانان و مظهر یکپارچگی و عظمت امت اسلامی است و برگزاری هماهنگ اعمال حج قدرت مسلمانان را به رخ مستکبران می‌کشاند.

امام جمعه موقت اصفهان اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران حج نکات مهمی را مطرح کردند که باید با دقت مدنظر قرار گیرد.

وی با تبریک میلاد امام رضا (ع) ابراز داشت: امام هشتم شیعیان ماوای همه بی‌پناهان و درماندگان است و بسیاری از مشکلات مسلمانان با توسل به این همام رفع شده است.