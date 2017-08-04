ضرورت افزایش کیفیت تولیدات داخلی/ خبرنگاران دقیق شفاف سازی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام سید محمدعلی آل‌هاشم ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این هفته تبریز که در مصلی اعظم این شهر و باحضور پرشور تبریزی ها برگزار شد، اظهار داشت: ۱۷ مرداد روز خبرنگار را به تمام اصحاب رسانه و فعالان این عرصه تبریک می گویم و از خبرنگاران می خواهم به صورت دقیقی شفاف سازی کنند.

وی سپس با اشاره به اینکه نقد منصفانه و شفاف سازی امور و همچنین ایجاد فضای امید در بین جامعه از دیگر وظایف مهم اهالی رسانه است، ابراز داشت: خبرنگاران و اصحاب رسانه و فعالان مطبوعاتی قشر زحمتکش و دارای احترام در جامعه هستند.

حجت ‌الاسلام آل‌هاشم ادامه داد: مسئولین و مدیران استان باید با جامعه مطبوعاتی و رسانه‌ای همراهی و همکاری کنند و با این عزیزان برخورد مناسبی داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران با استفاده از تجربه انقلاب مشروطیت، حکومت سلطنتی را از بین برد و با پیروزی همراه شد، افزود: نهضت مشروطه پیامدهای مثبت و منفی داشت که باید همیشه از آن درس بگیریم.

وی ادامه داد: مفاهیمی مانند قانون اساسی، مجلس و غیره مفهوم‌های مثبتی بود که در این نهضت در کشور نهادینه شد.

انقلاب اسلامی با تجربه انقلاب مشروطه به پیروزی رسید

حجت ‌الاسلام آل‌هاشم ادامه داد: انقلاب اسلامی با تجربه انقلاب مشروطه به پیروزی رسید.

وی افزود: قطع کامل سلطه بیگانگان، توجه به ارزش‌های داخل، جلوگیری از رخنه عناصر بیگانه و فرصت طلب و هوشیاری انقلابیون مذهبی برای جلوگیری از نفوذ از جمله نتایج مثبت انقلاب مشروطه بود.

امام جمعه تبریز ادامه داد: در انقلاب اسلامی هم بسیاری از این تجربیات جدی گرفته شد.

وی با اشاره به فرارسیدن سالگرد امضای فرمان مشروطه در ۱۴ مرداد سال ۱۲۸۵ اظهارکرد: قانون اساسی، مجلس و آزادی در انتخابات از مزایای انقلاب مشروطیت بود.

حجت ‌الاسلام آل‌هاشم سپس ادامه داد: سالگرد شهادت عباس بابایی و حسین لشکری، تشکیل جهاد دانشگاهی و سالگرد رحلت مؤسس حوزه علمیه قم از جمله مناسبت‌های این هفته است.

مسئولیت ها امانت های الهی هستند

امام جمعه تبریز سپس به مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: مسئولیت ها امانت های الهی هستند.

وی گفت: مقام معظم رهبری ابراز امیدواری کردند که رئیس جمهور اولویت‌های روز کشور که عدالت و ریشه‌ کنی فساد است را در اولویت خود قرار دهند.

حجت ‌الاسلام آل‌هاشم افزود: باید مسئولان با حرکت برنامه ‌ریزی شده از روزمرگی خارج شوند. توجه به ایجاد اتحاد بین مردم و مسئولین ضروری است.

وی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت ها و پتانسیل های کشور و منابع انسانی استفاده کرد، ادامه داد: دولت باید با مردم بدون واسطه رابطه داشته باشد و قدر نیروهای انقلابی و پرانگیزه را بداند.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه در تعامل بین ‌المللی نباید از دشمن غافل بود، گفت: تحریم های جدید و عهدشکنی آمریکا نشان داد که این کشور همواره در دشمنی با ایران بوده و خواهد بود.

حجت الاسلام آل‌هاشم با بیان اینکه دولت نباید از نظرات مخالف آشفته شود، گفت: دولتمردان اجازه دهند مخالفان انتقادات سازنده خود را مطرح کنند.