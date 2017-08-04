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۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۳۲

در خطبه های نماز جمعه تبریز عنوان شد؛

ضرورت افزایش کیفیت تولیدات داخلی/ خبرنگاران دقیق شفاف سازی کنند

ضرورت افزایش کیفیت تولیدات داخلی/ خبرنگاران دقیق شفاف سازی کنند

تبریز – نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز بر ضرورت افزایش کیفیت تولیدات داخلی تاکید کرد و گفت: باید از تولید ملی حمایت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام سید محمدعلی آل‌هاشم ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این هفته تبریز که در مصلی اعظم این شهر و باحضور پرشور تبریزی ها برگزار شد، اظهار داشت: ۱۷ مرداد روز خبرنگار را به تمام اصحاب رسانه و فعالان این عرصه تبریک می گویم و از خبرنگاران می خواهم به صورت دقیقی شفاف سازی کنند.

وی سپس با اشاره به اینکه نقد منصفانه و شفاف سازی امور و همچنین ایجاد فضای امید در بین جامعه از دیگر وظایف مهم اهالی رسانه است، ابراز داشت: خبرنگاران و اصحاب رسانه و فعالان مطبوعاتی قشر زحمتکش و دارای احترام در جامعه هستند.

حجت ‌الاسلام آل‌هاشم ادامه داد: مسئولین و مدیران استان باید با جامعه مطبوعاتی و رسانه‌ای همراهی و همکاری کنند و با این عزیزان برخورد مناسبی داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران با استفاده از تجربه انقلاب مشروطیت، حکومت سلطنتی را از بین برد و با پیروزی همراه شد، افزود: نهضت مشروطه پیامدهای مثبت و منفی داشت که باید همیشه از آن درس بگیریم.

وی ادامه داد: مفاهیمی مانند قانون اساسی، مجلس و غیره مفهوم‌های مثبتی بود که در این نهضت در کشور نهادینه شد.

انقلاب اسلامی با تجربه انقلاب مشروطه به پیروزی رسید

حجت ‌الاسلام آل‌هاشم ادامه داد: انقلاب اسلامی با تجربه انقلاب مشروطه به پیروزی رسید.

وی افزود:  قطع کامل سلطه بیگانگان، توجه به ارزش‌های داخل، جلوگیری از رخنه عناصر بیگانه و فرصت طلب و هوشیاری انقلابیون مذهبی برای جلوگیری از نفوذ از جمله نتایج مثبت انقلاب مشروطه بود.

امام جمعه تبریز ادامه داد: در انقلاب اسلامی هم  بسیاری از این تجربیات جدی گرفته شد.

وی با اشاره به فرارسیدن سالگرد امضای فرمان مشروطه در ۱۴ مرداد سال ۱۲۸۵ اظهارکرد: قانون اساسی، مجلس و آزادی در انتخابات از مزایای انقلاب مشروطیت بود.

حجت ‌الاسلام آل‌هاشم سپس ادامه داد: سالگرد شهادت عباس بابایی و حسین لشکری، تشکیل جهاد دانشگاهی و سالگرد رحلت مؤسس حوزه علمیه قم از جمله مناسبت‌های این هفته است.

مسئولیت ها امانت های الهی هستند

امام جمعه تبریز سپس به مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: مسئولیت ها امانت های الهی هستند.

وی گفت: مقام معظم رهبری ابراز امیدواری کردند که رئیس جمهور اولویت‌های روز کشور که عدالت و ریشه‌ کنی فساد است را در اولویت خود قرار دهند.

حجت ‌الاسلام آل‌هاشم افزود: باید مسئولان با حرکت برنامه ‌ریزی شده از روزمرگی خارج شوند. توجه به ایجاد اتحاد بین مردم و مسئولین ضروری است.

وی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت ها و پتانسیل های کشور و منابع انسانی استفاده کرد، ادامه داد: دولت باید با مردم بدون واسطه رابطه داشته باشد و قدر نیروهای انقلابی و پرانگیزه را بداند.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه در تعامل بین ‌المللی نباید از دشمن غافل بود، گفت: تحریم های جدید و عهدشکنی آمریکا نشان داد که این کشور همواره در دشمنی با ایران بوده و خواهد بود.

حجت الاسلام آل‌هاشم با بیان اینکه دولت نباید از نظرات مخالف آشفته شود، گفت: دولتمردان اجازه دهند مخالفان انتقادات سازنده خود را مطرح کنند.

کد مطلب 4049880

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