فرمایشات رهبری الگوی فعالیت دولت جدید باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبه‌های این هفته نمازجمعه قم که در مصلی قدس برگزار شد، با اشاره به مراسم تنفیذ رئیس جمهور، اظهار داشت: طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقبولیت رئیس جمهور با انتخابات و صنذوق‌های رأی به دست می‌آید ولی مشروعیت وی پس از تنفیذ و امضای رهبر انقلاب ایجاد می‌شود.

وی همچنین به سخنان مهم رهبر معظم انقلاب در این مراسم اشاره کرد و گفت: حضرت آیت الله خامنه‌ای در این مراسم اظهار داشتند مردم ایران پیش از انقلاب نقشی در مدیریت کشور نداشتند ولی پس از انقلاب ثابت شد که مردم سالاری دینی در جامعه حاکم شده است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه تأکید بر حل مشکلات معیشتی مردم و کشور، داشتن سعه صدر و تعامل گسترده با دنیا را از محورهای مهم دیگر سخنان رهبر معظم انقلاب عنوان کرد و گفت: ایشان تأکید کردند که باید مقابل سلطه‌طلبی استکبار به خصوص آمریکا با قامت استوار ایستادگی کرد و مسئول کشور باید با اقتدار در مقابل دولت‌های زورگو بایستد ومانع انزوای ایران اسلامی شود.

مسئولیت یک امانت الهی است

وی با بیان اینکه مسئولیت یک امانت الهی است و وظیفه داریم امانتدار باشیم، گفت: رهبر معظم انقلاب تأکید کردند که مسئولان کشور باید با حفظ اتحاد و وحدت در جامعه برای ریشه‌کن شدن فقر و فساد تلاش کنند و قدردان نیروهای وفادار به انقلاب که همیشه در همه صحنه‌ها حضور دارد، باشند و همچنین در مسائل اقتصادی و فرهنگی بسیار مقتدارنه عمل کنند.

آیت الله حسینی بوشهری در ادامه با تبریک سالروز میلاد امام رضا(ع)، گفت: هدف مأمون از انتقال امام هشتم شیعیان به خراسان خاموش کردن نور ولایت و امامت بود، گفت: امام رضا(ع) با استفاده از دانش و علم خود تمام توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب کردند و کاری کردند که مأمون از اقدام خود پشیمان شد.

عواقب ترک امر به معروف و نهی از منکر شامل همه افراد جامعه می‌شود

وی همچنین با بیان اینکه اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ترک شود، برکت از آن می‌رود، گفت: فراموش شدن این دو فریضه الهی باعث تسلط نااهلان بر جامعه اسلامی می‌شود و عواقب آن شامل همه افراد می‌شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: جامعه‌ای که دچار رکود و سستی شده همواره ورد طمع دشمنان است و یکی از راه‌های مقابله با آن و جلوگیری از ظمع دشمنان، گسترش امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فرارسیدن ایام حج و اعزام زائران به سرزمین وحی اشاره کرد و گفت: امیدواریم امسال مراسم حج همراه با امنیت و آرامش برگزار شود.

آیت الله حسینی بوشهری همچنین با اشاره به سالروز نهضت مشروطه گفت: رهبر معظم انقلاب علت شکست مشروطه را دوری از علما و روحانیت و همچنین بی‌تجربگی برخی افراد دانستند که باید این موضوع درس عبرتی برای همه ما باشد.