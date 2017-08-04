به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد ظهر جمعه، در آئین افتتاحیه جشنواره بین‌المللی فناوری های نوین شهری با اشاره به اینکه طی چند سال اخیر رویکرد فعالیت مدیران در شهرداری تغییر یافته است، اظهار داشت: ادبیات جدیدی در شهرها تعریف شده است که مبنای فعالیت شهرداری ها قرار گرفته و از آن جمله می توان به شهرهای دانش بنیان، سلامت محور، شهرهای سبز و... اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه در دین اسلام نیز به علم و دانش اهمیت زیادی داده اند، تصریح کرد: از این رو باید توجه داشت که علم و دانش زمان و مکان نمی شناسد و در هر مکان و زمان می توان علم و دانش را کسب کرد.

شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه افق کسب دانش بسیار وسیع است، گفت: مبنای عملکرد ما در برنامه ۱۴۰۰ علم و فناوری است که می تواند دیگر اهداف ما را نیز محقق سازد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر محور توسعه استان اصفهان علم و فناوری، گردشگری و صنایع دستی و هنر تعریف شده است، ابراز داشت: ما این روزها رژیم جدیدی را در توسعه شهرها شاهد هستیم که قابل بازگشت نیست و محورهای توسعه در این عصر دانشمندان، کارآفرینان، هنرمندان، نخبگان و... هستند.