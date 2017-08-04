مخالفت چین با تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، روسیه و کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه چین با تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، روسیه و کره شمالی که روز چهارشنبه به امضای «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا رسید مخالفت کرد.

در اطلاعیه وزارت خارجه چین ضمن بیان این مطلب خاطرنشان می شود پکن خواستار حل و فصل اختلاف نظر های بین المللی بر اساس احترام به یکدیگر و از راه گفتگوی برابرحقوق است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه قانون تشدید تحریم ها علیه سه کشور روسیه، ایران و کره شمالی را امضا کرد که از جمله فشار بر شرکت های بخش انرژی روسیه را بیشتر می کند.