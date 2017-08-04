اکبر آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع یک حادثه رانندگی بین یک دستگاه پراید و پژو آردی در محور روانسر- کرمانشاه ازسمت روستای نفته نرسیده به سراب یاوری استان کرمانشاه طی حدود یک ساعت گذشته (بعد از ظهر امروز جمعه) خبر داد.

مدیر روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه افزود: طی این حادثه یک نفر کشته و ۱۱ نفر مصدوم شدند که اکثرا بچه و کم سن و سال هستند.

وی از انتقال مصدومین حادثه توسط ۴ دستگاه آمبولانس از اورژانس روانسر و بالگرد اورژانس در استان خبر داد و گفت: ۲ نفر به وسیله اورژانس هوایی و ۹ نفر توسط ۴ دستگاه آمبولانس به بیمارستان طالقانی کرمانشاه اعزام شده و یک نفر نیز در دم فوت کرد.