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۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۳۸

مدیر روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

حادثه‌رانندگی در استان کرمانشاه یک کشته و ۱۱ مصدوم به‌جا گذاشت

حادثه‌رانندگی در استان کرمانشاه یک کشته و ۱۱ مصدوم به‌جا گذاشت

کرمانشاه- مدیر روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه، از فوت یک نفر و مصدومیت ۱۱ نفر طی یک حادثه رانندگی در محور روانسر- کرمانشاه استان خبر داد.

اکبر آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع یک حادثه رانندگی  بین یک دستگاه پراید و پژو آردی در محور روانسر- کرمانشاه ازسمت روستای نفته نرسیده به سراب یاوری استان کرمانشاه طی حدود یک ساعت گذشته (بعد از ظهر امروز جمعه) خبر داد.

مدیر روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه افزود: طی این حادثه یک نفر کشته و ۱۱ نفر مصدوم شدند که اکثرا بچه و کم سن و سال هستند.

وی از انتقال مصدومین حادثه توسط ۴ دستگاه آمبولانس از اورژانس روانسر و بالگرد اورژانس در استان خبر داد و گفت:  ۲ نفر به وسیله اورژانس هوایی و  ۹ نفر توسط ۴ دستگاه آمبولانس به بیمارستان طالقانی کرمانشاه اعزام شده و یک نفر نیز در دم فوت کرد.

کد مطلب 4049885

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