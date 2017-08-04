رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در اولویت کاری دولت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدغلامرضا هاشمی در خطبه‌های امروز نماز جمعه بوشهر ضمن تبریک به مناسبت سالروز ولادت امام رضا(ع) اظهار داشت: همه باید با شناخت دقیق از سیره ائمه اطهار، در این مسیر حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه حرکت در راستای سیره، سنت و روش زندگی اهل بیت(ع) انسان را به کمال و خوشبختی هدایت می‌کند، خاطرنشان کرد: دوران زندگی امام رضا(ع) دوران شکوفایی علم و دانش بود.

امام جمعه موقت بوشهر با بیان اینکه در دوران امام رضا(ع) شکوفایی علمی با امور سیاسی و اجتماعی به هم تنیده بود، تصریح کرد: امام رضا(ع) نهضت علمی ائمه اطهار(ع) را به بالندگی و به سبب تلاش‌های فراوان، دوران علمی را به شکوفایی رساند.

وی با اشاره به گسترش فضای معنوی در سطح استان بوشهر با برگزاری جشن‌های زیرسایه خورشید در نقاط مختلف استان، ادامه داد: مردم ستان عشق و علاقه بالایی به ائمه دارند و در برنامه‌های دهه کرامت شاهد این عشق و علاقه بودیم.

هاشمی با گرامیداشت روز خبرنگار و سالروز شهادت دیپلمات‌های ایرانی در افغانستان بیان کرد: خبرنگار باید در اطلاع رسانی، مراعات امانت‌داری، حقیقت‌یابی و حقیقت‌گویی را مد نظر قرار داشته باشد.

وی بیان اینکه حکم تنفیذ در واقع رسمیت یافتن قانونی و شرعی است، افزود: رئیس جمهور با حکم تنفیذ رهبر معظم انقلاب، اعتبار می‌یابد و صلاحیت آن تایید می‌شود و رئیس جمهور می‌تواند از اختیارات خود استفاده کند.

امام جمعه موقت بوشهر با بیان اینکه تنفیذ حکم ریاست جمهوری به وسیله رهبر معظم انقلاب کار تشریفاتی نیست، اضافه کرد: بنا بر تاکید رهبر انقلاب در مراسم تنفیذ، رئیس جمهور باید دارای سعه‌صدر باشد، امانت‌دار مردم باشد و با برنامه و سیاست‌گذاری حرکت کند.

وی با تاکید بر اینکه رئیس جمهور باید قدر نیروهای انقلابی و پرانگیزه بداند، گفت: دولت توصیه‌های مقام معظم رهبری را سرلوحه کار خود قرار دهد و نواقصی که در دولت یازدهم وجود داشت در این دوره رفع شود.

هاشمی‌نژاد با بیان اینکه منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی را سرلوحه کار رئیس جمهور و دولت‌مردان قرار بگیرد، افزود: مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و تعامل با دنیا از اولویت‌های دولت باشد.