مقام چهارم ایران در مسابقات ارتش های جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیپ هوابرد نیروی مخصوص المهدی (عج) به نمایندگی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مرحله سوم مسابقات ارتش های جهان در چین موفق به کسب مقام چهارم این مسابقات شد.

تیپ هوابردنیرو های مسلح کشورمان توانست در مرحله سوم مسابقات صلح و دوستی ۲۰۱۷ ارتش های جهان در شهر گوانگ شویی چین، در دوی ۴ کیلومتر با تجهیزات، عبور از میدان موانع با تجهیزات و تیراندازی به اهداف ثابت و متحرک با سلاح های مختلف با فاصله کمی از کشور روسیه در جایگاه چهارم قرا بگیرد.

تیم های چین، قزاقستان و روسیه مقام های اول تا سوم این مرحله را کسب کردند.

مسابقات صلح و دوستی ۲۰۱۷ ارتش های جهان در ۱۷ رشته برگزار می شود که پنج رشته هوابرد شامل چتربازی سقوط آزاد، چتربازی اتوماتیک، دوی ۱۰ کیلومتر و دوی ۶ کیلومتر با مانع همراه با تیر اندازی، بیاتلون نفربر، آسمان پاک (یگان های پدافند هوایی که مسابقه آن هدف قرار دادن پرنده از قبیل پهپاد است)، شین. میم. هه (شیمیایی، میکروبی، هسته ای) ابزاری برای پدافند نوین و رشته پنجم اربابان آتش (یگانهای توپخانه) در چین و در شهر گوانگ شویی (Guang Shui) برگزار می شود.

بقیه رشته ها نیز در روسیه و قزاقستان در حال برگزاری است.

در این مسابقات در رشته هوابرد ۳۶ نفر، رشته بیاتلون نفربر ۲۲ نفر، آسمان پاک ۱۵ نفر، شین. میم. هه ۱۲ نفر و اربابان آتش ۳۲ نفر از نیروهای مسلح کشورمان با تیم هایی از کشورهای دیگر به رقابت خواهند پرداخت.