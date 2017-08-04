«لاتاری» به خاطره ها می پیوندد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ» رییس جمهوری آمریکا، لایحه ای را تصویب کرده که به موجب آن مهاجرت محدود شده و قوانین دریافت اقامت تغییر می کند. از جمله این تغییرات حذف روند قرعه کشی گرین کارت است.

در سایت کاخ سفید نوشته شده که «دیوید پردیو» و «تام کاتن» سناتورهای حزب جمهوریخواه مبتکر این طرح بوده اند.

سند مذکور لاتاری هایی که هر سال امکان مهاجرت را برای بیش از ۵۰ هزار نفر فراهم می کند، به طور کامل لغو خواهد کرد.

سناتورها پیشنهاد می کنند که به جای گرین کارت، از سیستم امتیاز دهی استفاده شود. به گفته دونالد ترامپ، مهاجرانی که به انگلیسی صبحت می کنند و مهارت های مورد نیاز اقتصاد آمریکا را دارا بوده، آماده تامین هزینه های خانواده خود هستند، فرصت بیشتری برای دریافت اقامت دارند.

ترامپ به کمک این طرح جدید از ارایه انواع اقامت با کیفیت پایین جلوگیری خواهد کرد. به اعتقاد وی، سیستم کنونی باعث ورود مهاجران با درآمد پایین و نیازمند دریافت حمایت اجتماعی می شود.

گرین کارت از گذشته در روسیه محبوبیت داشته است. طبق آمار وزارت امور خارجه آمریکا، در ۱۰ سال گذشته، تعداد علاقه مندان به مهاجرت از روسیه دو برابر بیشتر شده است. آمار سال ۲۰۱۶ هنوز اعلام نشده اما در سال ۲۰۱۵ بیش از ۲۶۵ هزار شهروند روسیه درخواست مهاجرت ارسال کرده اند. سهمیه سالانه برای پذیرش مهاجر ۴ هزار نفر است.

شهروندان کشورهایی از قبیل بریتانیا (به غیر از ایرلند شمالی)، برزیل، هند، چین، مکزیک و کره جنوبی نمی توانند گرین کارت دریافت کنند. این برنامه از سال ۱۹۹۰ به اجرا درآمده است.