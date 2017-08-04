دولتمردان نباید از دشمنان و استکبار جهانی غفلت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ارومیه با بیان اینکه سردمداران دولت دوازدهم باید مشکلات مردم را شناسایی و حل کنند افزود: در عین حال با جهانیان تعامل کنند اما نباید ایستادگی در مقابل استکبار جهانی و به خصوص آمریکا فراموش شود.

وی ادامه داد: دشمنان نباید در هیچ زمانی فراموش شوند و اگر در غفلت به‌سر ببریم دشمنان به ما ضربه می‌زنند چرا که اعمال ما را به‌خوبی زیر نظر دارند و برطرف کردن مشکلات مردم یکی دیگر از وظایفی است که باید مدنظر دولت باشد و تمامی این سخنان از آیات الهی و سخنان ائمه (ع) گرفته شده است.

امام جمعه ارومیه در ادامه با تاکید بر اینکه فریضه الهی حج یک عمل سیاسی و عبادی واجب برای مسلمانان است، گفت: تبلیغات منفی در فضای مجازی علیه این فریضه الهی خلاف دین است و عذاب الهی را در پی خواهد داشت.

حجت الاسلام قریشی افزود: مسئله عظیم حج که زمینه حضور حجاج ایرانی در بیت الله الحرام را در سال جاری فراهم کرده، در قرآن کریم نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

وی توصیه هایی نیز به حجاج داشت و بیان کرد: حجاج و زائران، کسب حلالیت قبل از این سفر الهی را فراموش نکنند تا عمل حج مورد قبول الهی قرار گیرد و مهمتر از آن، پرداخت وجوهات شرعی قبل از مشرف شدن به سرزمین الهی است.

وی همچنین در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه به برگزاری آئین تنفیذ حکم رئیس جمهوری در روز گذشته اشاره کرد و گفت: مقبولیت رئیس جمهوری با کسب اکثریت آرا مردم و مشروعیت وی با برگزاری این آئین کسب می شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی اظهار کرد: با بهره مندی از رهنمودهای رهبری باید قدرتمندانه در مقابل دشمنی های آمریکای سلطه طلب ایستادگی کرد تا عظمت و اقتدار ملت و کشور دچار خدشه نشود.