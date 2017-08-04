برنامه اندرویدی «جاریِ حکمت» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نسخه اولِ «نرم‌افزارِ جامعِ گفتارهای موضوعی» با عنوان«جاری حکمت» منتشر شد.

این نسخه، شامل ۲۰۰ گفتار صوتیِ طبقه‌بندی‌شده در ۵ ‌موضوعِ «حکمت تاریخ، مهدویت و انتظار، حکومت دینی و ولایت فقیه، حوزه و روحانیت، و علم دینی» می‌باشد.

این مجموعه‌ها، گزینشی از گفتارهای صوتیِ ۲۵ سال گذشته استاد سیدمحمّدمهدی میرباقری در این موضوعات هستند. کسانی که می‌خواهند با نظام فکری ایشان (در موضوعات کلامی، اخلاقی، فرهنگی و پاره‌ای از موضوعات تخصصی) آشنا شوند، می‌توانند از این نسخه و نسخه‌های کامل‌ترِ بعدی استفاده کنند.

در نسخه‌های آتی گفتارهای طبقه‌بندی‌شده صوتی در موضوعات «شخصیت و منزلت حضرت زهرا(س)، بلای عاشورا، ولایت الهیه و امام‌شناسی، انقلاب اسلامی و غرب‌شناسی، و ...» نیز افزوده خواهد شد.

نرم افزار جاری حکمت را از اینجا دریافت کنید.