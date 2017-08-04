طرح «کارورزی» به اشتغال ۷۰ درصد جوانان کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب جلالی ظهر امروز، در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته اصفهان با اشاره به نامگذاریهای رهبر انقلاب در طول سالهای گذشته با تاکید بر موضوع اقتصاد اظهار داشت: ایشان امسال را سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» نامگذاری کردند، دستیابی به هدف این شعار نیازمند کمک همه دستگاههای اجرایی مرتبط است.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای خوبی برای هدایت اقتصاد کشور در مسیر درست و ایجاد اشتغال برای جوانان وجود دارد، ابراز داشت: امروز پدیده بیکاری روحیه جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده است و خانوادهها دل نگران وضعیت شغلی فرزندان خود هستند و بر این اساس تمامی نهادهای مسئول باید از ظرفیتهای موجود استفاده بهینه داشته و با اتحاد و همدلی این مشکل را از سر راه بردارند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان تاکید کرد: امروز ۱۵ هزار شغل در کشور وجود دارد که اگر به درستی هدایت شود مشکل بیکاری تا حدی بسیار زیادی رفع میشود و البته با توجه به استعدادها و ثروت ملی امکان بیشتر شدن این مشاغل نیز وجود دارد.
مهارت آموزی از برترین شیوههای خروج از مشکل بیکاری است
وی به موضوع آموزشهای فنی حرفهای در کشور برای جوانان پرداخت و ابراز داشت: مهارت آموزی یکی از برترین شیوههای خروج از مشکل بیکاری است و بر این اساس این سازمان در راستای اشتغال آفرینی برای جوانان با آموزشهای متناسب تلاش میکند.
جلالی ادامه داد: این آموزشها باید با ظرفیتهای شغلی کشور متناسب باشد، دولت این ظرفیتها را به شکل رایگان در اختیار مردم قرار داده است و با فراهم کردن تسهیلاتی برای جوانان آموزش دیده در راستای ایجاد مشاغل مرتبط کمک کرده است.
طرح کارورزی دانشآموختههای دانشگاهی و کمک به اشتغال ۷۰ درصد جوانان
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان با اشاره به تصویب طرح کارورزی دانشآموختههای دانشگاهی در سال گذشته بیان داشت: این طرح سنین ۲۳ تا ۳۲ سال را در مقاطع کاردانی تا دکترا دربر میگیرد و به اشتغال ۷۰ درصد جوانان کمک میکند.
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