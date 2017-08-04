تیراندازی در مراسم عروسی جان جوان خرامه ای را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالرسول جوکار با اعلام این خبر گفت :در پی اعلام مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ مبنی بر تیر اندازی غیر مجاز و مجروحیت ۴ شهروندان و یک نفر کشته ، بلافاصله مامورین پلیس در محل حاضر شدند .

وی افزود: در تحقیقات به عمل آمده توسط مامورین پلیس مشخص شد ، در مراسم عروسی فردی حین تیر اندازی ۴ نفر مصدوم و یک نفر کشته که مصدومین توسط نیروهای امدادی به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند

سرهنگ جوکار با بیان اینکه حادثه دیدگان در این مراسم همگی جوانان ۱۴ تا ۱۶ ساله بودند و گفته می شود این مراسم عروسی در خیابان اصلی روستای معزآباد جابری اتفاق افتاده است .

وی اظهار کرد : ماموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی امروز صبح قاتل را شناسایی و با هماهنگی قضایی در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرامه در خاتمه بابیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضایی شده خاطر نشان کرد: پلیس وظیفه ذاتی خود می داند ضمن اعمال قانون با مخلان نظم و امنیت با قاطعیت برخورد نماید.

تیر اندازی ها در آیین های عزا یا عروسی در برخی شهرهای استان فارس ، رسمی است که هنوز رواج دارد.