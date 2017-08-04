به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری ظهر امروز در جمع نمازگزاران بوشهری اظهار داشت: پس از انتصاب آیتالله رئیسی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی، راهاندازی دفاتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استانها در دستور کار قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: اولویت برنامههای دفتر آستان قدس رضوی در استان بوشهر محرومیتزدایی، رسیدگی وحل مشکلات مردم، با بهرهبرداری از توان متخصصان و افراد متمکن است.
جمیری از رسیدگی به محرومان، بیماران، دانشآموزان، طلاب، دانشجویان و سایر اقشار نیازمند خبر داد و افزود: از دیگر اهداف این دفتر میتوان به ترویج فرهنگ رضوی، اجرای برنامههای فرهنگی و اعزام محرومان به سفر زیارتی مشهد مقدس اشاره کرد.
سرپرست دفتر آستان قدس رضوی در استان بوشهر با اشاره به استفاده از مشارکت افراد توانمند در عرصه رسیدگی به نیازمندان، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت پزشکان برای کمک به بیماران نیازمند از جمله برنامههای مهم است.
وی خواستار کمک خیرین برای مشارکت در ارائه خدمات به محرومان شد و گفت: با مشارکت همه جانبه مردم ولایتمدار و توانمند منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای سیاستهای آستان قدس رضوی و رفع محرومیت محقق میشود.
جمیری با اشاره به اینکه مسئله اشتغال جوانان یکی دیگر از ماموریتهای دفتر آستان قدس رضوی در استان بوشهر است، افزود: اجرای سیاسیتهای اقتصاد مقاومتی از جمله برنامههایی است که در دستور کار قرار دارد.
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