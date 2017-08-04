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۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۰۹

محبوس شدن ۱۵۰ معدنکار روسی در اعماق زمین

محبوس شدن ۱۵۰ معدنکار روسی در اعماق زمین

وقوع سیل در سیبری روسیه موجب محبوس شدن دستکم ۱۵۰ معدنکار روس شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، در پی جاری شدن سیل در سیبری روسیه دستکم ۱۵۰ معدنکار روس که در حال کار در یک معدن الماس در این منطقه بودند در زیر زمین محبوس شدند.

هنوز اطلاعات بیشتری در این رابطه مخابره نشده است.

کد مطلب 4049905
عبدالحمید بیاتی

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