محبوس شدن ۱۵۰ معدنکار روسی در اعماق زمین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، در پی جاری شدن سیل در سیبری روسیه دستکم ۱۵۰ معدنکار روس که در حال کار در یک معدن الماس در این منطقه بودند در زیر زمین محبوس شدند.

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