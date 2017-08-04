قاطعیت و صلابت دولت دوازدهم در برابر دشمنان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی حسینی در خطبه های نماز عبادی سیاسی روز جمعه خمین اظهار داشت: تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی مقام معظم رهبری و حضور مسئولان داخلی و خارجی در این مراسم نشان داد که که ایران منزوی نیست و همراه با جامعه جهانی است.

وی افزود: دولت دوازدهم به گفته مقام معظم رهبری ضمن تعامل گسترده و ارتباطات صحیح با دنیا باید در مقابل دشمن با ابهت و صلابت ظاهر شود و به تلاش ها و مجاهدت های نیروی های انقلابی اعتماد کند .

حسینی ادامه داد: ایران اسلامی امروز پشتوانه های قوی دارد و بارها این اقتدار و صلابت خود را به دشمنان نشان داده است بنابراین مسئولان باید با نظارت بر عملکرد برجام و گرفتن تصمیم قاطع در مقابل تهدیدها و تحریم های آمریکا ایستادگی کنند.

امام جمعه خمین در بخش دیگر سخنان خود به حقوق بشر اسلامی اشاره کرد و گفت: امروز شاهد آن هستیم که جامعه بشری به دموکراسی و صلح در جهان پایبند نیست و بی بند و باری و بزهکاری و انداختن بمب اتمی بر سر مردم هیروشیما و ناکازاکی را حقوق بشر می خواند ،در حقیقت، حقوق بشر جهانی امروز خلاف اخلاق انسانی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت مصرف مواد مخدر و اعتیاد در جامعه اشاره کرد و گفت: در این رابطه باید رویکرد پیشگیرانه حاکم شود، همچنین مسئولان و خانواده های معتادان باید اقدامات لازم در مبارزه با این بلای خانمان سوز و همچنین کمک به معتادان بهبود یافته را انجام دهند.

امام جمعه خمین به ضرورت ترویج ادب دینی و اخلاق اسلامی هم اشاره کرد و ادامه داد: باید گفت جامعه از اخلاق اسلامی و تربیت دینی فاصله گرفته، در حالی که با رفتار و منش اسلامی است که جوانان جامعه با ادب و تواضع ظاهر می شوند و بسیاری از مشکلات اجتماعی از میان برداشته می شود.

حسینی همچنین خاطرنشان ساخت: برای رسیدن به یک جامعه سعادتمند و رستگاری دنیوی و اخروی، الگو پذیری از آداب دینی و اخلاق اسلامی بزرگان و ائمه معصومین لازم و ضروری است.