رمز اقتدارکشورپیروی ازولایت است/دشمن چشم دیدن عظمت اسلام را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا رحیمی سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته کرمانشاه با تبریک میلاد امام رضا (ع) اظهار داشت: از 10 روز پیش کاروان جشن های مردمی زیر سایه خورشید به همراه خادمان و خدمت گذاران زائران امام رضا(ع) و پرچم مقدس ضریح بارگاه ملکوتی آن حضرت به استان کرمانشاه وارد شد.

وی افزود: با ورود این کاروان به شهرستانهای این استان مردم با شور و شعف وصف ناپذیری آنها را مورد استقبال قرار می دادند.

حجت الاسلام رحیمی خاطر نشان کرد: این افتخار است که امسال به عنوان دهمین سال و دوره جشن های زیر سایه خورشید در این استان شهید پرور مستقر شدیم.

روحانی کاروان زیر سایه خورشید ابراز داشت: توانستیم بوی صحن و سرای امام رضا(ع) را از مناطق اورامانات، ثلاث و هجیج تا غربی ترین شهرستانها از جمله سومار و قصرشیرین و نفت شهر پراکنده کنیم و همه پیروان از برادران اهل سنت، اهل حق و تشیع از این نعمت بهره مند شدند.

وی اقتدار و پایداری ملت را در پشتیبانی از ولایت بیان کرد و گفت: خدا را شاکریم که امروز ولایت ائمه معصومین آنچنان در عالم اوج گرفته که در بیش از 40 کشور جهان از آمریکا و اروپا گرفته تا همسایگان مرزی کشورمان پرچم مقدس امام رضا(ع) جهت فیض بردن علاقمندان ارسال شده و خادمان امام رضا(ع) این بوی معطر را آنجا نیز پراکنده اند که جای بسی افتخار است.

حجت الاسلام رحیمی تصریح کرد: امسال همزمان با ورود کاروان زیر سایه خورشید، نمایندگی و خیمه ثابت امام هشتم(ع) در این استان تاسیس شد.

وی ابراز داشت: از این پس علاقمندان به خدمتگذاری و استفاده از فیوضات امام رضا(ع) نیازی به طی مسافت طولانی ندارند.

حجت الاسلام رحیمی در ادامه گفت: پیام امام رضا(ع) برای این کاروان اتحاد و پیروی از ولایت است تا بتوانیم در دنیا و آخرت سعادتمند شویم .

وی در پایان تاکید کرد: باید همواره پیرو ولایت باشیم و چشم و گوشمان به رهبر انقلاب باشد برای اینکه اقتدار این نظام تا انقلاب حضرت حجت(عج) حفظ و دشمنان این نظام را که چشم دیدن کرامت و عظمت اسلام را ندارند کور کنیم.