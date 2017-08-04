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۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۲۳

عامل نشریه توهین کننده به طرفداران تراکتورسازی دستگیر شد

عامل نشریه توهین کننده به طرفداران تراکتورسازی دستگیر شد

تبریز - عامل نشریه توهین کننده به طرفداران تراکتورسازی دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان ‌شرقی ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران از دستگیری تیم نشریه توهین کننده به مردم آذربایجان و هواداران تراکتورسازی اشاره کرد و گفت: پس از بازی تیم‌های پرسپولیس وتراکتورسازی، با درج مطلب موهون در یک نشریه الکترونیکی غیرمجاز معاند که از خارج از کشور اداره می‌شود، فرد منتشر کننده دستگیر تحویل مقامات قضایی شد.

سرهنگ علی اسمعیل ‌پور افزود: وی تحویل مقامات قضائی شد. توهین در نشریات به ویژه توهین به اقوام به هرشکل آن مضموم است.

وی با تاکید بر اینکه پلیس همواره با هوشیاری خاص در پی معاندین نظام است، ادامه داد: با هر شخصی که احساسات مردم آذربایجان را جریحه دار کند به شدت برخورد می ‌کنیم.

کد مطلب 4049914

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