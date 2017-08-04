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۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۵۴

عصر امروز؛

فرستاده ویژه رئیس جمهور اکوادور با ظریف دیدار کرد

فرستاده ویژه رئیس جمهور اکوادور با ظریف دیدار کرد

وزیر کشور و فرستاده ویژه رئیس جمهور اکوادور با محمد جواد ظریف دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر کشور و فرستاده ویژه رئیس جمهور اکوادور با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

در این ملاقات سزار ناوس ضمن ابراز خرسندی از حضور در کشورمان گفت: حامل سلام گرم رئیس جمهور اکوادر می باشم، و خوشحالم بگویم روابط دو کشور بعد از دیدار شما از اکوادور در حال گسترش می باشد. ما دفتری تجاری در تهران افتتاح  کردیم و علاقمند هستیم در زمینه های مختلف با شما همکاری داشته باشیم.  

در ادامه ظریف نیز اظهار داشت: در دیدار من از  اکوادر هیاتی از بخش های اقتصادی دولتی و خصوصی مرا همراهی می کردند. در حوزه مسکن، فن آوری، انرژی و بانکی زمینه های خوبی برای همکاری وجود دارد.

وزیر امورخارجه کشورمان در ادامه بر همکاری در تمام حوزه ها با اکوادر از جمله اقتصادی، امنیتی، چند جانبه و بین المللی تاکید کرد.

طرفین همچنین بر تبادل تجربه در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر  و آموزش در این زمینه تاکید کردند. همچنین طرفین تحولات منطقه ای را مورد بررسی قرار داده و بر حل و فصل مسائل توسط کشورهای منطقه تاکید کردند.

در این دیدار معاون وزیر خارجه اکوادور نیز حضور داشت.

کد مطلب 4049926
هادی رضایی

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